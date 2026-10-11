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"Так і повинно бути, це війна": Келлог заявив, що Україна правильно атакує російські НПЗ. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
icon 309
"Так і повинно бути, це війна": Келлог заявив, що Україна правильно атакує російські НПЗ. Відео
Келлог прокоментував «переговірну» вимогу США щодо ударів України по агресорах. Джерело: White House (Sept. 22, 2020)

Москва намагається від США домогтися "наказу" керівництву України припинити нанесення ударів по НПЗ країни-агресорки. Це – вимога російського диктатора Володимира Путіна, який обіцяє "допомогти" Америці з дизельним пальним. Та Україна не лише має, але й продовжуватиме такі удари по російській нафтопереробній галузі, а Путіну вірити не можна.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України, генерал Кіт Келлог. Що показово – про це генерал говорив в етері улюбленого американським президентом мовника Fox News.

Що сказав Келлог

Американський генерал наголосив на відмінності між цілями українських і російських атак. Відмінність у тому, що Україна зосереджує свої удари на військово-промисловому комплексі країни-агресорки, тоді як російські удари спрямовані на цивільних, "на українські школи та церкви".

Тож Келлог вважає українські атаки частиною воєнних дій і заявив, що Україна має продовжувати їх.

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Причому американський генерал висловив сумнів, що російські війська зможуть захопити всю територію Донецької області.

"Він (Путін)не виграє. Українці реально тиснуть на них, і це одна з основних причин, чому росіяни намагаються сказати американцям та українцям: "припиніть бити нашими НПЗ". Та вони (українці) цього не зроблять. Вони продовжать бити, бо так і повинно бути. Це військова операція, це війна, вони правильно б'ють", – сказав Кір Келлог.

Про що мова

Нагадаємо: переговірна група України вирушила до США, де мали відбутися зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами голови ОП Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Згодом стало відомо, що Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Тож замість переговорів поки що були лише вимоги. Зокрема, на зустрічі американці передали Україні вимогу Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Причому пролунала погроза – якщо ні, то США зупинить обмін розвідданими з Україною.

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