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"Ситуація складна": Німеччина і Британія шукають ракети до Patriot для України в запасах союзників

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Ситуація складна": Німеччина і Британія шукають ракети до Patriot для України в запасах союзників
ЗРК Patriot. Джерело: Getty Images

Німеччина та Велика Британія працюють над пошуком додаткових засобів протиповітряної оборони для України, зокрема ракет до систем Patriot. Причиною є недостатні обсяги американських постачань, а власне виробництво боєприпасів у Німеччині поки лише набирає обертів.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу. Він наголосив, що ситуація із забезпеченням України ракетами-перехоплювачами залишається непростою, а наявних поставок зі США недостатньо для потреб української ППО.

"Ситуація, як ви бачите, складна. Зі США надходить мало поповнень щодо систем Patriot і відповідних керованих ракет. Наше виробництво PAC-2 GEM-T у Німеччині лише розпочинається", – пояснив німецький міністр.

Союзники обговорюють можливість передавання ракет із запасів

Пісторіуса також запитали, чи можуть партнери терміново передати Україні ракети до Patriot із власних арсеналів. Таку пропозицію раніше озвучував президент України Володимир Зеленський. За словами очільника німецького оборонного відомства, це питання вже порушували минулого тижня в Парижі під час зустрічі міністрів оборони п'яти європейських країн.

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''Ситуація складна'': Німеччина і Британія шукають ракети до Patriot для України в запасах союзників

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Джерело: Kay Nietfeld/DPA

Берлін і Лондон сподіваються підготувати план додаткової підтримки України до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 17 листопада в Брюсселі. Документ має визначити можливості інших партнерів щодо оперативного посилення української протиповітряної оборони.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг зі свого боку повідомив, що Лондон також шукає способи надати Україні додаткову допомогу та залучити до цього інших союзників.

Що відбувається з постачанням ракет Patriot в Україну

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні 90 днів Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Глава держави наголосив, що кожен такий боєприпас має велике значення.

За словами Зеленського, потреби України значно перевищують обсяги отриманих поставок. Він також зазначив, що в перші дні війни на Близькому Сході США та країни регіону використали близько 2000 ракет такого типу.

Як писав OBOZ.UA, Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет для систем Patriot загальною вартістю 2,1 млрд доларів. Водночас постачання може тривати кілька років, тоді як ці боєприпаси потрібні Україні вже найближчим часом.

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