Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські країни ввести свої війська в Україну ще до укладення мирної угоди з Росією. На його думку, їхня присутність у тилових районах стала б важливим сигналом для Кремля і водночас не означала б втягування НАТО у війну.

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Про це британський експрем'єр сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News. Він також перелічив кроки, до яких мають вдатися західні союзники, щоб посилити позиції Києва та переконати російського диктатора Володимира Путіна в рішучості Заходу підтримувати Україну.

Джонсон пропонує розгорнути в Україні війська Коаліції охочих ще до досягнення мирної домовленості. Вони могли б забезпечувати логістику та підтримку в тилових районах.

Джонсон вважає, що розміщення європейських військових не втягнуло б НАТО у війну з Росією, оскільки Путін усвідомлює значну перевагу Альянсу над РФ. Водночас він підкреслив, що остаточне рішення про те, які країни можуть направити свої війська в Україну, має ухвалювати сама українська сторона.

Також експрем'єр закликав союзників наростити військову підтримку Києва. Зокрема, він виступив за передання Україні додаткових систем ППО Patriot і супутникових даних.

Крім того, Джонсон вважає за необхідне посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом", передати Україні заморожені російські активи, зокрема кошти від продажу футбольного клубу "Челсі", та чітко підтвердити перспективу її вступу до НАТО.

Він також вважає, що війни можна було б уникнути, якби Україна вступила до НАТО ще до 2014 року або до початку повномасштабного вторгнення у 2022-му.

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Говорячи про війну, британський політик звернув увагу на принципову різницю між двома арміями. За його словами, російська армія вдалася до безглуздої імперіалістичної агресії, тоді як українські військові борються за свободу. Цю відмінність Джонсон назвав фундаментальною причиною своєї впевненості в перемозі України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що експрем'єр Британії закликав західні держави знову офіційно підтвердити підтримку майбутнього членства України в НАТО. На його думку, відсутність чіткої позиції союзників щодо цього питання лише заохочує Путіна продовжувати агресію.

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