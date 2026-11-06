Сибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФ

Сьогодні позиції України на фронті – найміцніші за останні три роки війни з російськими окупантами. І українські захисники продовжать їх зміцнювати, виконуючи вимогу президента України повернути війну на територію держави, що її розв’язала. У тому числі наші воїни продовжать наносити далекобійні удари вглиб країни-агресорки, заявив 6 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Заява пролунала у Варшаві, на спільній пресконференції з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас і главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Під час заходу міністр закордонних справ України окреслив кілька "червоних ліній" стосовно майбутніх переговорів в Абу-Дабі.

Втрати загарбників

Глава МЗС України нагадав, що у жовтні поточного року Росія втратила на полі бою в Україні 54 тисячі загарбників убитими й важко пораненими – це чи не вдвічі більше, ніж середні щомісячні втрати окупантів за останні роки. Ба більше, у жовтні Україна звільнила більше землі, ніж Росія змогла окупувати.

Таким чином, наші позиції на фронті є найміцнішими за останні три роки, зазначив міністр Андрій Сибіга.

"І ми продовжимо нашу далекобійну кампанію, щоб повернути війну на територію Росії. Що далі здатна бити Україна, то ближчий кінець війни", – сказав він.

Безпека Європи

За словами Сибіги, Україна вже не просто просить допомоги у Європи – наша країна вже є "партнером та контрибутором безпеки". Наш бойовий досвід, оборонна промисловість і технології можуть посилити колективну оборону вже зараз, ще до нашого вступу в НАТО.

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"Альянс потребує України не менше, ніж Україна – Альянсу", – зазначив міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що майбутнє безпекової архітектури Європи якраз зараз визначається на полі бою в Україні. Саме від того, чи завершиться російська агресія справедливим і достойним миром, залежатиме, чи житиме у майбутньому Європа в мирі.

Про Європу – лише з Європою

"Моє головне послання на сьогоднішній міністерській зустрічі було просте: не може бути жодних рішень про Україну без України, та про безпеку Європи без Європи. Тому Європа має бути частиною мирного процесу – і до зустрічі в Абу-Дабі, і після неї", – підкреслив Андрій Сибіга.

Головні історії дня

Він прокоментував нещодавню "пропозицію" американського президента Трампа провести переговори по війні в Україні без самої України та без Європи – лише з РФ та Китаєм. Цю пропозицію вже порівнюють з так званою "Ялтинською зустріччю", післявоєнного перерозподілу Європи без залучення самої Європи.

"Не буде більше сфер впливу. Не буде другої Ялти чи Мюнхена. Настав час європейської сили та єдності", – наголосив міністр закордонних справ України.

Що відомо про переговори

Як повідомляв OBOZ.UA, очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із Росією за посередництва США керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Зустріч відбудеться 10 та 11 листопада в Абу-Дабі. Щог показово: Буданов не очікує на суттєвий прорив, проте вважає сам факт безпосередньої зустрічі представників двох країн ознакою певного прогресу.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі". Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації. За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і завершення війни загалом.