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Сибіга: Путін бачить себе в Ялті 1945 року, а насправді майже 5 років захоплює Малу Токмачку

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
366
Сибіга: Путін бачить себе в Ялті 1945 року, а насправді майже 5 років захоплює Малу Токмачку
Андрій Сибіга. Джерело: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін мріє про перегляд європейського порядку безпеки, однак не має для цього підстав. Наразі армія країни-агресорки зазнає значних втрат на фронті та вже кілька років не може встановити контроль над деякими населеними пунктами, на кшталт Малої Токмачки на Запоріжжі.

Про це на платформі Х заявив очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Європі не потрібен новий порядок безпеки, натомість Росія має припинити агресію проти України.

"Путін висуває ідеї щодо перегляду європейського порядку безпеки. У своїх мріях він бачить себе на Ялтинській конференції 1945 року. Проблема в тому, що для пропозицій такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну. Останній раз, коли я перевіряв, Росія витратила чотири роки і вісім місяців на "майже захоплення" села Мала Токмачка у Запорізькій області", – наголосив міністр.

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Росія не досягла цілей війни в Україні

Сибіга зазначив, що за час повномасштабної війни Росія втратила понад 1,6 млн військових убитими та пораненими, однак так і не виконала жодного із завдань вторгнення. Лише в жовтні втрати окупантів сягнули 54 400 осіб, тоді як Україна звільнила більше території, ніж російські війська змогли захопити.

На думку міністра, за таких обставин очільник Кремля може розраховувати лише на справедливе припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, а не на домовленості про розподіл сфер впливу в Європі.

Глава МЗС України також наголосив, що Європі не потрібно створювати нову систему безпеки, адже чинну – Росія постійно порушує.

"Найкращий план для безпечної та вільної Європи – це припинити агресію Росії проти України", – підсумував міністр.

Сибіга: Путін бачить себе в Ялті 1945 року, а насправді майже 5 років захоплює Малу Токмачку

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі росіяни не хотіли говорити про завершення війни проти України та вимагали "повернення НАТО на кордони 1997 року" – під виглядом обговорення "нової архітектури безпеки".

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа заявив, що під приводом "нової архітектури безпеки" Москва прагне того ж, чого домагалася багато років поспіль: перерозподілу впливу в Європі, а відтак – і в усьому світі.

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