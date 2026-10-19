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США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіа

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіа
Ілон Маск. Джерело: Elon Musk/Х

Посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер заявив, що американська сторона може вдатися до заходів у відповідь, якщо Брюссель просуватиме обмеження для компаній на кшталт SpaceX Ілона Маска. Попередження пролунало на тлі планів Єврокомісії змінити розподіл радіочастот, які дозволяють смартфонам підключатися безпосередньо до супутників.

Про це Паздер розповів в інтерв’ю Financial Times (FT). За його словами, європейським компаніям варто враховувати ризик американської відповіді, адже масштаб ринку США робить можливі наслідки для них "дуже руйнівними".

Суперечка через Starlink

Європейська комісія запропонувала зарезервувати частину радіочастотного спектра для європейських компаній. Це може обмежити доступ до відповідних частот для американських і китайських операторів, зокрема SpaceX, яка розвиває супутникову мережу Starlink.

Пропозиція вже викликала критику з боку SpaceX. Компанія попередила, що зміни можуть погіршити зв’язок в Україні, де Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні комунікацій для цивільних і військових від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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У Брюсселі пояснюють зміни прагненням посилити технологічну самостійність Євросоюзу. Європейські політики хочуть зменшити залежність від американських технологій, зокрема через непередбачуваність політики президента США Дональда Трампа та ризики використання іноземних компаній для критичної інфраструктури.

Претензії Вашингтона

Паздер визнав право Європи захищати конфіденційну державну інформацію. Водночас він розкритикував підхід, за якого законодавство може створювати переваги для місцевих компаній коштом американських конкурентів.

"Ви не робите європейські компанії конкурентоспроможнішими, роблячи американські компанії менш конкурентоспроможними", – заявив посол.

Він також поставив під сумнів підхід ЄС до застосування Акта про цифрові ринки (Digital Markets Act). Цей закон має обмежувати вплив найбільших технологічних компаній, однак Паздер припустив, що значні штрафи для американського бізнесу можуть бути спрямовані не лише на посилення конкуренції, а й на поповнення бюджету Європи.

За словами дипломата, європейський регуляторний підхід і штрафи можуть відлякувати американських інвесторів та ускладнювати розвиток власної технологічної галузі ЄС.

Конкуренція з Китаєм

Замість посилення обмежень для американських компаній Брюссель і Вашингтон, на думку Паздера, мають співпрацювати в розвитку штучного інтелекту та квантових обчислень. Він наголосив, що США та Європа змагаються з Китаєм у цих технологічних сферах.

Посол закликав Європу відмовитися від підходу, за якого регулювання використовується для стримування нових технологій. За його словами, Сполученим Штатам було б легше досягти успіху в технологічному протистоянні з Китаєм у співпраці з Європою, а не в умовах конфлікту з нею.

Єврокомісія зі свого боку заявила, що її пропозиція має стимулювати вихід на ринок нових постачальників і диверсифікацію європейських компаній, водночас залишаючи можливість працювати операторам з-за меж ЄС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для України.

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