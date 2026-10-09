США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду: як відреагували в ЄС

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабВ українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиВідключення світла в Києві в літній період. ІлюстраціяЕкстрені відключення більше не діють: у якому режимі вимикають світло у Києві та по областяхРосія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. ВідеоРосія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. ВідеоУкраїнців "готують" до нового курсуБанки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днямиУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днямиПрогноз щодо бензину справджується: що роблять з цінами на українських АЗС"Іноді слова забуваю": Олексій Суханов вперше розповів про перенесений інсульт та як проходить його реабілітація"Іноді слова забуваю": Олексій Суханов вперше розповів про перенесений інсульт та як проходить його реабілітаціяНазавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". ФотоНазавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". Фото

США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду: як відреагували в ЄС

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 387
Марко Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо. Джерело: Getty Images

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС). У відповідь Європейський Союз висловив жаль через це рішення та заявив, що вживатиме необхідних заходів для захисту діяльності й незалежності суду.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії, яку цитує Укрінформ. У Брюсселі наголосили, що ЄС залишається постійним прихильником МКС і продовжить співпрацювати з ним, а також із державами-учасницями Римського статуту.

Позиція Євросоюзу

У Єврокомісії заявили, що Сполучені Штати оголосили про намір запровадити санкції проти суду, і висловили через це глибокий жаль.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 22,7 т.
"Такого безчинства я не памʼятаю за жодної влади": Климпуш-Цинцадзе розкритикувала відсутність засідань Ради протягом трьох тижнів
icon 22,7 т.
"Такого безчинства я не памʼятаю за жодної влади": Климпуш-Цинцадзе розкритикувала відсутність засідань Ради протягом трьох тижнів
Олександр КіршОлександр Кірш
icon 15,5 т.
Неочікувано потужний опір України заважає Головній країні світу керувати процесом
icon 15,5 т.
Неочікувано потужний опір України заважає Головній країні світу керувати процесом
Микола ГоломшаМикола Голомша
icon 13,9 т.
Краматорськ і Прилуки – це не фон для нафтових угод. Загиблі українці – не ціна за домовленості Трампа з Путіним
icon 13,9 т.
Краматорськ і Прилуки – це не фон для нафтових угод. Загиблі українці – не ціна за домовленості Трампа з Путіним

Євросоюз планує й надалі підтримувати ефективну роботу МКС. Також він залишатиметься відданим взаємодії з усіма 125 державами-учасницями Римського статуту, щоб зберегти незалежність суду.

У Брюсселі звернули увагу, що до набрання санкціями чинності залишається шість місяців. Цей час, на думку ЄС, залишає можливість для діалогу зі Сполученими Штатами.

Погрози Вашингтона

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країни-учасниці МКС мають 180 днів, щоб усунути основні занепокоєння американської сторони щодо діяльності суду.

Він також закликав союзників США, багато з яких входять до МКС і покладаються на американських військових у питаннях оборони, вплинути на суд.

"Або МКС припинить свої загрози, або ми покінчимо з МКС", – заявив Рубіо.

За його словами, якщо союзники не вплинуть на ситуацію, Сполучені Штати продовжать поступово демонтувати діяльність суду, доки не усунуть загрозу для американців.

Захист роботи суду

У Євросоюзі наголосили, що готові вжити всіх необхідних заходів, аби МКС міг продовжувати розслідування та переслідування винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Окремо в Єврокомісії зазначили, що мають намір захищати інтереси операторів ЄС у межах Єдиного ринку.

Таким чином, Брюссель підтвердив підтримку незалежності Міжнародного кримінального суду та готовність продовжувати співпрацю з ним попри оголошені Вашингтоном санкції.

Багаторічні суперечки

Відносини між США та Міжнародним кримінальним судом залишаються складними протягом багатьох років. Вашингтон не є стороною Римського статуту та виступає проти поширення юрисдикції суду на американських громадян і союзників.

Суперечки загострилися після того, як МКС розпочав розслідування дій американських військових в Афганістані. Ще одним приводом стали ордери на арешт ізраїльських посадовців у зв’язку з подіями в секторі Гази.

У відповідь американська сторона оголосила про намір запровадити обмежувальні заходи та санкції проти посадовців і структур Міжнародного кримінального суду.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Гаазі помер генерал Младіч, який відбував пожиттєвий термін за геноцид боснійців.

Схожі теми
СШАВашингтонМКСМіжнародний кримінальний суд в ГаазіГаагаМарко РубіоМарко Рубіо
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись