США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду: як відреагували в ЄС

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС). У відповідь Європейський Союз висловив жаль через це рішення та заявив, що вживатиме необхідних заходів для захисту діяльності й незалежності суду.

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Про це йдеться в заяві Європейської комісії, яку цитує Укрінформ. У Брюсселі наголосили, що ЄС залишається постійним прихильником МКС і продовжить співпрацювати з ним, а також із державами-учасницями Римського статуту.

Позиція Євросоюзу

У Єврокомісії заявили, що Сполучені Штати оголосили про намір запровадити санкції проти суду, і висловили через це глибокий жаль.

Євросоюз планує й надалі підтримувати ефективну роботу МКС. Також він залишатиметься відданим взаємодії з усіма 125 державами-учасницями Римського статуту, щоб зберегти незалежність суду.

У Брюсселі звернули увагу, що до набрання санкціями чинності залишається шість місяців. Цей час, на думку ЄС, залишає можливість для діалогу зі Сполученими Штатами.

Погрози Вашингтона

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країни-учасниці МКС мають 180 днів, щоб усунути основні занепокоєння американської сторони щодо діяльності суду.

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Він також закликав союзників США, багато з яких входять до МКС і покладаються на американських військових у питаннях оборони, вплинути на суд.

"Або МКС припинить свої загрози, або ми покінчимо з МКС", – заявив Рубіо.

За його словами, якщо союзники не вплинуть на ситуацію, Сполучені Штати продовжать поступово демонтувати діяльність суду, доки не усунуть загрозу для американців.

Захист роботи суду

У Євросоюзі наголосили, що готові вжити всіх необхідних заходів, аби МКС міг продовжувати розслідування та переслідування винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

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Окремо в Єврокомісії зазначили, що мають намір захищати інтереси операторів ЄС у межах Єдиного ринку.

Таким чином, Брюссель підтвердив підтримку незалежності Міжнародного кримінального суду та готовність продовжувати співпрацю з ним попри оголошені Вашингтоном санкції.

Багаторічні суперечки

Відносини між США та Міжнародним кримінальним судом залишаються складними протягом багатьох років. Вашингтон не є стороною Римського статуту та виступає проти поширення юрисдикції суду на американських громадян і союзників.

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Суперечки загострилися після того, як МКС розпочав розслідування дій американських військових в Афганістані. Ще одним приводом стали ордери на арешт ізраїльських посадовців у зв’язку з подіями в секторі Гази.

У відповідь американська сторона оголосила про намір запровадити обмежувальні заходи та санкції проти посадовців і структур Міжнародного кримінального суду.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Гаазі помер генерал Младіч, який відбував пожиттєвий термін за геноцид боснійців.