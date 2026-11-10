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США запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The Economist

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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США запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The Economist
Президент США Дональд Трамп. Джерело: GettyImages

Американські переговорники запропонували незвичний варіант територіального компромісу між Україною та Росією. Він передбачає зміну адміністративних меж українських областей, завдяки чому російський диктатор Володимир Путін міг би оголосити про досягнення мети із захоплення Донбасу, не отримавши під контроль міста, які досі утримує Україна.

Про це повідомляє The Economist. Водночас українські посадовці скептично оцінюють перспективи швидкого укладення мирної угоди, хоча й отримали вказівки не відкидати можливі пропозиції.

За даними видання, президент США Дональд Трамп поспішає домовитися про припинення війни після поразки республіканців на проміжних виборах. Із січня демократи контролюватимуть обидві палати Конгресу, що може ускладнити роботу американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Як Путіну пропонують оголосити про "перемогу"

За інформацією The Economist, останнім часом Росія демонструє незвичну гнучкість у переговорах. Зокрема, Москва нібито готова обговорювати можливість припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту.

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Однак така позиція з'явилася після того, як американська сторона запропонувала розширити порядок денний переговорів. До нього хочуть включити не лише питання війни в Україні, а й майбутню архітектуру безпеки Європи.

Однією з американських ініціатив, за словами учасників переговорного процесу, стала зміна адміністративних меж України. Це могло б дозволити Росії заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями, хоча українські міста, які Москва прагне захопити, залишилися б під контролем Києва.

Ще одна пропозиція стосується можливого повернення Росії на європейські енергетичні ринки. Проте Україна та її європейські партнери виступають проти такого сценарію.

Чому гарантії безпеки залишаються проблемою

Одним із найскладніших питань переговорів є майбутні гарантії безпеки для України. За словами американських представників, Путін теоретично міг би погодитися на механізми, подібні до положень четвертої або п'ятої статтей Північноатлантичного договору.

Перша передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці однієї з країн, а друга – колективну оборону в разі збройного нападу. Однак у Києві сумніваються, що адміністрація Трампа справді буде готова виконувати такі зобов'язання.

Крім того, Росія не демонструє готовності погодитися на розміщення в Україні багатонаціональних сил безпеки. Москва продовжує наполягати на нейтральному статусі України та скороченні її армії.

Чого очікують від переговорів в Абу-Дабі

Українські посадовці не вважають, що Путін готовий підписати повноцінну мирну угоду до завершення зимової військової кампанії.

"Можливо, це їхній план Б, поки вони виконують план А", – зазначив один із високопосадовців України.

На цьому тлі більш реалістичними результатами переговорів можуть стати нові обміни військовополоненими та локальні припинення вогню на окремих ділянках фронту. Зокрема, йдеться про можливість тимчасового припинення бойових дій у Херсонській і Сумській областях.

Водночас Київ та його європейські партнери занепокоєні прагненням Вашингтона паралельно обговорювати ширшу систему європейської безпеки. На їхню думку, такий підхід може дати Кремлю додаткову можливість затягувати досягнення домовленостей про припинення вогню.

Нагадаємо, напередодні переговорів в Абу-Дабі журналісти з'ясували повний склад української делегації, яка мала брати участь у зустрічах 10–11 листопада. До переговорної групи увійшли представники української влади та посадовці, залучені до обговорення шляхів завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, керівник Офісу президента Кирило Буданов вирушив до Абу-Дабі для участі у тристоронніх переговорах України, США та Росії. Він повідомив, що українська делегація планує приділити особливу увагу гуманітарним питанням і домовленостям про подальші обміни військовополоненими.

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