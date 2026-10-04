США запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео

США запропонували Україні та Росії провести тристоронню зустріч до кінця жовтня. Йдеться про переговори на технічному рівні, а українська сторона вже підтвердила готовність долучитися до такого формату.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Інформацію з цього питання зібрав OBOZ.UA.

США пропонують провести зустріч до кінця жовтня

За словами глави держави, американська сторона контактує з Україною та Росією і пропонує провести зустріч у тристоронньому форматі.

"Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в складі в трьохсторонньому форматі якимсь чином провести зустріч. Я вчора їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати", – сказав Зеленський.

Де може відбутися зустріч

Президент зазначив, що Україна відкрита до проведення переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій країні, яку запропонує американська сторона.

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"В принципі, тут немає нової інформації. Ми відкриті до Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російській стороні, або вже запропонували – не знаю порядок дій, – і будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемовини", – додав Зеленський.

Що відомо про можливі переговори

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У вересні 2026 року в Кремлі заявили про готовність Росії відновити тристоронні переговори за участю України та США. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва нібито розраховує на нову зустріч найближчим часом і зберігає відкритість до продовження діалогу.

Водночас Пєсков наголосив, що вимоги Кремля залишаються незмінними. За його словами, Росія не висуває додаткових умов безпосередньо для проведення переговорів, однак заявляє про необхідність усунення так званих "першопричин" війни.

Як писав OBOZ.UA, США планують у жовтні організувати тристоронню зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів. Одним із можливих місць проведення називали Абу-Дабі, а основною темою могло стати обмежене припинення вогню, зокрема взаємна відмова від ударів по енергетичній інфраструктурі.