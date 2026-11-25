Американські перемовники станом на зараз виключають відправлення військ США та створення військових баз в Україні в межах післявоєнних гарантій безпеки, навіть після повного завершення війни. Вашингтон у якості безпекових гарантій пропонує лише механізм за зразком п’ятої статті НАТО, хоча такий механізм і не зобов’язує українських партнерів автоматично вступати у війну.

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Своєю чергою український президент Володимир Зеленський вимагає чітких письмових зобов’язань уже зараз і на термін у десятиліття. Про це з посиланням на українського лідера і "обізнані з перебігом переговорів джерела" повідомляє Kyiv Independent.

Що пропонують

Під час зустрічі в Берліні 19 листопада спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорювали із європейськими та українськими посадовцями формат майбутніх безпекових механізмів. Зокрема, американці запропонували модель гарантій "за зразком НАТО", що нагадує п’яту статтю Північноатлантичного договору.

Така домовленість суттєво відрізняється від повноцінного членства в Альянсі. Вона не визначає автоматично, хто саме реагуватиме на нову агресію, якою буде ця відповідь і чи зобов’язані партнери застосовувати військову силу.

Причому навіть зазначена стаття НАТО хоча й має формулювання, що збройний напад на одну країну Альянсу "вважається нападом на усіх" членів блоку, не означає автоматичне включення у війну всі країни. У договорі НАТО далі зазначено, що кожна країна самостійно обирає заходи, які вважає необхідними для відновлення безпеки, від військової сили до дипломатичної, економічної чи логістичної допомоги.

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Позиція України

Президент Володимир Зеленський вважає, що гарантії без присутності іноземних військ не стануть надійним стримуванням для Росії. У коментарі Kyiv Independent він наголосив, що Україна досі не отримала повної відповіді щодо механізму захисту.

"Поки що я не бачив жодних таких кроків на папері… Нам потрібні гарантії безпеки на понад два роки, а бажано – назавжди або принаймні на десятиліття", – заявив він.

Та за словами американського посадовця, Вашингтон прагне включити параметри гарантій безпосередньо ц фінальну мирну угоду, а не оформлювати їх окремим документом заздалегідь.

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Що думають в Європі

Європейські країни з "Коаліції охочих", а передусім Франція, Німеччина та Велика Британія, продовжують опрацьовувати раніше запропонований сценарій розгортання багатонаціонального контингенту в Україні після встановлення реального припинення вогню.

Головною перепоною залишається розбіжність інтересів сторін. У Європі ще не визначили мандат і склад потенційної місії, тоді як Москва (і під час контактів в Абу-Дабі, і в публічних заявах) категорично відкидає як вступ України до НАТО, так і появу іноземних військ на українській території, називаючи їх "легітимною ціллю".

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Як наслідок, гарантії, здатні задовольнити Київ, не сприймає Москва, а компромісні варіанти США можуть виявитися недостатніми для України.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону нібито вдалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. За його словами, американська сторона досягла прогресу в обговоренні відповідного механізму захисту України.

Володимир Зеленський вже провів зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером на тлі обговорення гарантій безпеки. Одним із ключових питань стали саме розбіжності між Києвом і Вашингтоном щодо трактування гарантій за принципом п'ятої статті НАТО.