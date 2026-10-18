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США відновили обмін розвідданими з Україною, – Зеленський

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
США відновили обмін розвідданими з Україною, – Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати знову передають Україні розвідувальні дані після певної перерви. Також українська сторона сподівається, що переговори з американською стороною відбудуться вже цього тижня.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC для програми Meet the Press. Про його заяву повідомило видання Bloomberg.

Обмін розвідувальною інформацією між Україною та Сполученими Штатами наразі знову працює. Український президент уточнив, що раніше цей процес був заблокований на певний період часу.

Водночас глава держави висловив сподівання на проведення переговорів з американською стороною протягом поточного тижня.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував питання обміну розвідувальними даними зі Сполученими Штатами. Воно постало після російської балістичної атаки на Київ, про яку Україна не отримала попередження від партнерів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що до Конгресу США внесено двопартійний законопроєкт про заборону "корупційних нафтових угод з Росією". Він покликаний заблокувати угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна щодо купівлі та імпорту російського дизпалива.

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