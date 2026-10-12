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"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна
Володимир Зеленський

Блокування Росією морського експорту українського зерна може спричинити дефіцит продовольства в низці країн вже за два-три місяці. Україна постачає значні обсяги харчових продуктів на ці ринки, а обмеження судноплавства загрожує стабільності поставок.

Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами глави держави, США поки не відчувають усіх наслідків цієї проблеми, однак її вплив може вийти далеко за межі України.

Агрокриза вже близько

Глава держави зазначив, що Москва не демонструє готовності завершувати війну та не робить бодай якихось кроків для деескалації. За його словами, наразі усі говорять про проблеми із дизельним пальним, тоді як загрозу для експорту зерна та продовольчої безпеки часто залишають поза увагою.

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"Місяць-два – всі почнуть говорити про агрокризу. Не буде вистачати продуктів харчування для країн Африканського континенту, деяких азійських країн, Близького Сходу. Тому що ми експортуємо мільйони тонн саме на ці ринки. А зараз Росія блокує море. Сполучені Штати цього не відчувають, тому і питання йде тільки про енергетику", – заявив президент.

Він застеріг, що перебої з постачанням продовольства можуть спричинити голод у багатьох країнах. Зі свого боку міжнародна спільнота має враховувати потреби всіх держав і вчасно реагувати на потенційні загрози, адже чимало "різних криз ми можемо зупинити ще перед їх початком та запобігти викликам".

Як писав OBOZ.UA, Зеленський запропонував США укласти угоду щодо дизельного пального, пов’язавши її із захистом української енергетичної інфраструктури. Він заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській дизельній інфраструктурі, якщо їй гарантують захист енергосистеми.

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