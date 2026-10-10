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США пригрозили  Україні зупинкою розвідданих, якщо удари по російських НПЗ будуть тривати – Axios

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 405
США пригрозили  Україні зупинкою розвідданих, якщо удари по російських НПЗ будуть тривати – Axios
Зеленський і Трамп в Овальному кабінеті. Архівне фото

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення укласти угоду з Росією щодо постачання дизельного палива. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував близько шести прохань припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Угода Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним спровокувала нову кризу у відносинах з Києвом і поставила під загрозу мирні переговори. Про це повідомляє Axios з посиланням на інформацію від американського чиновника.

Реакція Києва та позиція Вашингтона

В інтерв’ю Axios Зеленський заявив, що рішення США стало для нього повною несподіванкою. Глава держави назвав угоду "несправедливою та нечесною", а також невиправданим подарунком Путіну.

Водночас американський чиновник зазначив, що Зеленський "неправильно оцінює ситуацію", а удари по НПЗ підривають довіру, завойовану у відносинах із Трампом за останні півроку.

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Незважаючи на аргументи обох сторін, позиції Києва та Вашингтона щодо ключових питань розходяться. Трамп домагався одностороннього припинення атак на НПЗ, оскільки вони сприяють зростанню цін на бензин у США та безпосередньо зачіпають американських споживачів.

У свою чергу Зеленський повідомив Трампу та його посланцям Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру, що Київ готовий припинити удари по російських НПЗ лише у відповідь на припинення атак РФ по українських електростанціях, проте Трамп не вважає ці дії рівноцінними.

Попередження та погрози на переговорах у Маямі

На переговорах у Маямі Віткофф і Кушнер повідомили українську делегацію, що США планують зняти санкції з російського експорту дизельного палива. За даними українського джерела, представники США пригрозили, що Трамп може припинити передачу розвідданих Україні, якщо атаки на НПЗ триватимуть.

Представник США спростував факт явних погроз, але підтвердив, що українській стороні нагадали про статус США як надійного партнера, який надає боєприпаси та розвіддані, і закликали не завдавати шкоди американським споживачам.

Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема та прямо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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