США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі: Кушнер розкрив подробиці і назвав терміни

Тристороння зустріч за участі представників США, України та Росії відбудеться в А бу-Дабі вже наступного тижня. Це буде перша така зустріч з лютого цього року.

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Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер. Метою переговорів в Абу-Дабі він назвав "усунунення безпекових занепокоєнь всіх сторін".

Кушнер анонсував тристоронню зустріч США, України та Росії в Абу-Дабі

За словами зятя Трампа, переговори в Абу-Дабі допомогли наблизити "продуктивні та змістовні обговорення з Україною, НАТО та нашими європейськими партнерами щодо двох ключових і взаємопов’язаних елементів тривалого миру: гарантій безпеки для України та ширшої європейської архітектури безпеки".

Про це дискусії тривали під час зустрічі 5 листопада у Брюсселі.

"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти практичні рішення, які можуть покласти край цій війні та закласти основи для тривалого миру. Наша мета – усунути безпекові занепокоєння всіх сторін через практичні, взаємно погоджені домовленості, які зменшать ризик майбутніх конфліктів", – написав Кушнер.

Він анонсував першу тристоронню зустріч США-Україна-РФ вже зовсім скоро.

"Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати проведуть перші тристоронні мирні обговорення з Україною та Росією з лютого. Ми працювали з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зроблять ці обговорення якомога змістовнішими та продуктивнішими. Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент – на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду", – написав Кушнер.

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На чому ґрунтується його оптимізм, зважаючи на відсутність чітких публічних сигналів щодо того, що сторони змінили свої позиції і що держава-агресорка дійсно відмовилася бодай від частини своїх максималістських вимог – зять Трампа не уточнив.

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Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі".

Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і завершення війни загалом.