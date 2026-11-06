США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі: Кушнер розкрив подробиці і назвав терміни

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
У схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуТаємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛТаємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛРосії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027Росії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027Ілюстрація - працівник на заводіКраїна ЄС впала в залежність від українців: вони працюють у 70% компанійУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоІлюстраційне фото. ГороскопІдеальний день для фінансових справ: Риби, сміливо йдіть уперед, а на Левів чекає важкий період – гороскоп на 6 жовтня для всіхІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із УкраїноюБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі: Кушнер розкрив подробиці і назвав терміни

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
507
США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі: Кушнер розкрив подробиці і назвав терміни
Стів Віткофф та Джаред Кушнер у Києві. Джерело: OBOZ.UA

Тристороння зустріч за участі представників США, України та Росії відбудеться в А бу-Дабі вже наступного тижня. Це буде перша така зустріч з лютого цього року.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер. Метою переговорів в Абу-Дабі він назвав "усунунення безпекових занепокоєнь всіх сторін".

Кушнер анонсував тристоронню зустріч США, України та Росії в Абу-Дабі

За словами зятя Трампа, переговори в Абу-Дабі допомогли наблизити "продуктивні та змістовні обговорення з Україною, НАТО та нашими європейськими партнерами щодо двох ключових і взаємопов’язаних елементів тривалого миру: гарантій безпеки для України та ширшої європейської архітектури безпеки".

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
36,0 т.
"Ми залишилися без Криму і частини Донбасу, але миру не було": Зеленський нагадав, до чого привела політика деескалації у 2014 році
36,0 т.
"Ми залишилися без Криму і частини Донбасу, але миру не було": Зеленський нагадав, до чого привела політика деескалації у 2014 році
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
5,4 т.
Україна втрачає історичний шанс: в ЦПК назвали список законів, блокування яких комітетом ВР може перешкодити вступу до ЄС
5,4 т.
Україна втрачає історичний шанс: в ЦПК назвали список законів, блокування яких комітетом ВР може перешкодити вступу до ЄС
Володимир ГорбачВолодимир Горбач
3,9 т.
Влада провалює вступ України до ЄС: які претензії висунула Єврокомісія
3,9 т.
Влада провалює вступ України до ЄС: які претензії висунула Єврокомісія

Про це дискусії тривали під час зустрічі 5 листопада у Брюсселі.

"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти практичні рішення, які можуть покласти край цій війні та закласти основи для тривалого миру. Наша мета – усунути безпекові занепокоєння всіх сторін через практичні, взаємно погоджені домовленості, які зменшать ризик майбутніх конфліктів", – написав Кушнер.

Він анонсував першу тристоронню зустріч США-Україна-РФ вже зовсім скоро.

"Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати проведуть перші тристоронні мирні обговорення з Україною та Росією з лютого. Ми працювали з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зроблять ці обговорення якомога змістовнішими та продуктивнішими. Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент – на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду",  – написав Кушнер.

США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі: Кушнер розкрив подробиці і назвав терміни

Скриншот твіта Кушнера

США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі: Кушнер розкрив подробиці і назвав терміни

Скриншот автоматичного перекладу твіта

На чому ґрунтується його оптимізм, зважаючи на відсутність чітких публічних сигналів щодо того, що сторони змінили свої позиції і що держава-агресорка дійсно відмовилася бодай від частини своїх максималістських вимог – зять Трампа не уточнив.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі".

Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і  завершення  війни загалом.

Схожі теми
Війна в УкраїніПереговори США та РосіїПереговори України та СШАПереговори Росії та УкраїниМирний план ТрампаУкраїнаРосіяСШААбу-ДабіДжаред КушнерДжаред Кушнер
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!