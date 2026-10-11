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США погрожують заблокувати постачання зброї Україні через атаки на російські НПЗ – FT

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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Дональд Трамп і Володимир Путін
Дональд Трамп і Володимир Путін на зустрічі. Архівне фото. Джерело: White House / Flickr.com

Адміністрація американського президента Дональда Трампа погрожує залишити Київ без програми закупівлі зброї PURL і розвідувальних даних, якщо Сили оборони продовжать обстрілювати НПЗ держави-аресора Росії. Відповідні дзвінки 10 та 11 жовтня отримували українські та європейські посадовці.

Про це заявило видання Financial Times. Воно посилається на дані, отримані від неназваних офіційних осіб ЄС. Співрозмовники або самі приймали ці дзвінки, або були поінформовані про такі розмови.

"Вони телефонують до Києва... Вони телефонують усім [у Європі]", – сказав чиновник, із яким напередодні розмовляв представник оборонного відомства Сполучених Штатів.

Джерела стверджують, що меседж США містив погрози припинити обмін розвідувальними даними й зупинити роботу механізму Prioritised Ukraine Requirements List. Нагадаємо: через PURL країни-союзники закуповують у США зброю та техніку, щоб передавати їх українським захисникам.

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За інформацією медіа, американці телефонували заступнику голови ОП України бригадному генералу Павлу Палісі.

Журналісти FT додали, що оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" здивував партнерів. В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що їм нічого не відомо про таку домовленість, і на той момент не було зрозуміло, чи погодилась на це Росія.

Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито прагне миру. В небажанні домовлятися президент США звинуватив українську сторону.

– Також республіканець заявив, що Україні, мовляв, настав час вибрати нового лідера, бо Володимир Зеленський "ніколи не укладає угод" і не хоче йти на компроміси.

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