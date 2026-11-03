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США планують попросити союзників по НАТО додатково профінансувати закупівлю зброї для України – Bloomberg

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
3,0 т.
США планують попросити союзників по НАТО додатково профінансувати закупівлю зброї для України – Bloomberg
США продовжують постачати зброю, попри нестачу фінансування. Джерело: Getty Images

Сполучені Штати планують звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові кошти на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Вашингтон може порушити це питання вже в листопаді. Наразі існує нестача у розмірі близько 2 млрд доларів для покриття вже схвалених пакетів

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з підготовкою відповідного звернення. За їхніми словами, США вже повідомили деяким союзникам, що планують просити про додаткове фінансування.

США продовжують постачати зброю, попри нестачу фінансування

За інформацією співрозмовників видання, точна сума, яку запитують США, наразі невідома, проте джерела зазначають, що наразі залишається дефіцит приблизно у 2 млрд доларів для оплати тих пакетів озброєння, які вже затвердили в межах програми PURL. Сума може зрости, якщо Пентагон вирішить передати Україні додаткову зброю.

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Водночас США не чекають, поки союзники повністю оплатять закупівлі: американська сторона продовжує постачання, навіть якщо фінансування від партнерів надходить із затримкою.

У НАТО підтвердили, що програма продовжує працювати. Представник Альянсу заявив, що організація вітає та заохочує подальші внески країн-членів, оскільки вони необхідні, щоб Україна мала все потрібне для оборони та могла наблизити завершення російської війни.

PURL – основний механізм закупівлі американської зброї для України

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) дає змогу союзникам по НАТО оплачувати американське озброєння, яке вони передають Україні. Ця програма стала одним із головних механізмів підтримки української оборони з боку Альянсу.

Серед попередніх постачань у межах PURL були важливі засоби протиповітряної оборони та інше військове обладнання. Завдяки цій схемі Україна отримує американську зброю, а фінансове навантаження розподіляється між країнами-партнерами.

Нова ініціатива Вашингтона свідчить, що постачання американського озброєння продовжується, попри напруженість у відносинах між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

США окремо погодили продаж Україні ракет для Patriot

Видання нагадує, що окремо від програми PURL Державний департамент США 30 жовтня схвалив продаж Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot на 2,1 млрд доларів.

Цю закупівлю профінансують внесками Канади, Німеччини, Норвегії та Європейського Союзу. Водночас схвалення продажу ще не означає негайного постачання: такі угоди про продаж американського озброєння зазвичай потребують років, перш ніж зброя фактично надійде замовнику.

Як повідомляв OBOZ.UA, Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет до Patriot модифікації PAC-3 Missile Segment Enhancement і пов'язаного з ними обладнання. Закупівля буде повністю фінансуватися партнерами та союзниками України.

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