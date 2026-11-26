Країни НАТО сподіваються, що Сполучені Штати перенесуть остаточне рішення про виведення частини американських сил з Європи. Раніше Вашингтон заявляв, що процес може розпочатися вже на початку грудня, але європейці очікують, що виведення військ перенесеться вже на 2027 рік.

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Головним чинником затримки джерела, обізнані із ситуацією, називають поновлення зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

Масштаби скорочення та реакція союзників

Серед інших причин називають потепління відносин між США та НАТО в останні тижні й позитивну оцінку Вашингтоном планів союзників щодо збільшення оборонних витрат. Крім того, Сполучені Штати зацікавлені у збереженні своїх європейських баз для проєктування сили на Близький Схід та в інші регіони. У самому Пентагоні у відповідь на запит про коментар відповіли, що відомству поки нічого оголосити, а перегляд позиції триває.

В альянсі сприймають імовірне перенесення термінів як ще один обнадійливий сигнал після заяв американських офіційних осіб про відмову від планів різкого скорочення контингенту. На континенті зараз дислоковано близько 80 тис. американських військових.

Раніше цього року заява міністра оборони Піта Гегсета про перегляд структури збройних сил викликала серйозне занепокоєння серед європейських партнерів, які побоювалися скорочення одразу на 25 тис. осіб. Однак, як раніше повідомляло агентство Bloomberg, тепер у НАТО очікують значно скромнішого скорочення чисельності військ – приблизно на 5000 військовослужбовців.

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Переговори щодо України та перерозподіл сил

Нові спроби США знайти рішення для завершення війни Росії проти України цього разу передбачають активнішу участь Європи. Водночас серед вимог Москви фігурує позиція щодо того, де саме мають розміщуватися війська НАТО на європейському континенті.

Напередодні заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі на зустрічі в НАТО заявив, що Вашингтон "буде готовий адаптуватися, щоб підтримати ці мирні переговори". Очікується, що більша частина майбутніх скорочень стосуватиметься Німеччини, де розташований найбільший контингент США в Європі, тоді як країни східного флангу, зокрема Польща, ймовірно, отримають додаткові війська.

Головні історії дня

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели переговори в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Однією з головних тем переговорів стала російсько-українська війна та провокаційні агресивні дії Москви.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася просувати ідею економічного заохочення Росії для припинення війни проти України. Запропоновані Вашингтоном енергетичні та авіаційні проєкти не зацікавили Москву. Зараз країна-агресор продовжує наполягати на територіальних поступках з боку Києва.