США могли навмисно сповільнити Starlink для ЗСУ щоб тиснути на Україну під час переговорів з РФ – FT

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 листопада, заявив про нові серйозні перебої в роботі супутникового зв’язку Starlink. За його словами, українські військові протягом кількох днів фіксували систематичні обмеження швидкості сервісу Starshield на лінії фронту та тимчасово окупованих територіях. Це ускладнює роботу української протиповітряної оборони, зокрема перехоплення російських реактивних безпілотників.

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Про це йдеться в матеріалі Financial Times. Видання з посиланням на високопосадовців України зазначає, що в Києві підозрюють навмисний характер обмежень. Українські чиновники припускають, що таким чином Вашингтон міг намагатися посилити позиції Росії під час переговорів про завершення війни.

Обмеження Starlink

Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували систематичне обмеження швидкості Starshield – супутникового сервісу, який фінансує Пентагон і який призначений для військового використання. Йдеться про встановлення ліміту на рівні 161 км/год (100 миль/год) над територією України вздовж фронту та на окупованих Росією землях.

"Це не випадкові помилки, а систематичні обмеження швидкості", – наголосив президент.

За його словами, насамперед це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних дронів. Зеленський також заявив, що такі обмеження допомагають Росії вбивати більше українців і завдавати точніших ударів по Україні.

Українська сторона звернулася до Вашингтона, щоб з’ясувати обставини того, що відбувається. Водночас один із високопосадовців України розповів FT, що американська сторона не надала повного пояснення причин обмежень.

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Ілон Маск, компанія SpaceX, якій належить Starlink, Білий дім та посольство США в Києві на момент публікації матеріалу не відповіли на запити видання.

Переговорний тиск

Українські посадовці, з якими поспілкувалося видання, вважають, що обмеження Starlink могли запровадити саме для тиску на Київ під час останнього раунду мирних переговорів із Росією. Зустрічі української, американської та російської делегацій щойно завершилися в Абу-Дабі.

У четвер, 12 листопада, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер перебували в Москві, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього вони мали вирушити до Ірландії на зустріч із Зеленським.

Головні історії дня

Один із високопосадовців України заявив FT, що складається враження, ніби Вашингтон прагне зміцнити позиції Москви за столом переговорів.

"Ми не знаємо причини, оскільки вони продовжують мовчати про це", – сказав український чиновник, коментуючи відсутність пояснень від американської сторони.

Реакція Європи

У Європейській комісії заявили, що повідомлення про обмеження Starlink викликають серйозне занепокоєння. Там наголосили, що SpaceX має послідовно надавати свої послуги Україні, а доступ до Starshield необхідно терміново відновити.

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Тим часом у Києві повідомляли про наслідки чергових російських атак. Мер столиці Віталій Кличко розповів про кілька ударів балістичними ракетами та безпілотниками по житлових будинках у ніч проти четверга. Унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна жінка, ще кілька цивільних отримали поранення.

Проблеми зі Starlink виникали й раніше. Минулого місяця Київ уперше повідомив про подібні перебої. Тоді Ілон Маск та адміністрація Дональда Трампа фактично перекладали відповідальність одне на одного, після чого роботу сервісу частково відновили.

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Суперечки навколо миру

Останні дипломатичні контакти США та Росії відбуваються на тлі спроб адміністрації Трампа відновити переговори про завершення війни в Україні. Дипломатичний процес загальмувався з лютого через війну з Іраном.

Дводенні переговори в Абу-Дабі завершилися без прориву, хоча їхні учасники заявляли про певний прогрес. Росія, зі свого боку, не відмовилася від максималістських вимог, зокрема щодо передачі їй додаткових українських територій. Київ вважає такі умови неприйнятними.

Після зустрічей російський головний переговорник Мединський заявив державному телебаченню, що Москва хоче створити нову всеосяжну європейську систему безпеки, яка стане своєрідною новою Ялтою та Потсдамом. Він також наголосив, що Росія не збирається відмовлятися від територій, на яких підняла свій прапор.

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Європейські дипломати висловили занепокоєння, що переговори можуть посилити російські вимоги щодо перебудови всієї архітектури безпеки Європи. За словами трьох співрозмовників FT, у європейських столицях побоюються, що обговорення ширших питань континентальної безпеки стане умовою для отримання Європою місця за столом переговорів щодо України.

Позиція Європи

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європу фактично втягнули в пастку, запропонувавши обговорювати безпекову архітектуру континенту в обмін на участь у переговорах.

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"Зараз ми в пастці. Росія не має жодної ролі в цьому обговоренні", – сказав він перед зустріччю європейських лідерів у Дубліні.

Зеленський також закликав Європу уважніше поставитися до питань безпекових гарантій. За його словами, обговорення між США та Росією стосуються не лише України, а й можливого створення нової системи безпеки між Європою та Москвою.

Українська делегація поінформувала президента, що російські переговорники не мали повноважень обговорювати кроки, які могли б зменшити масштаби війни. Натомість, за словами Зеленського, вони передавали позицію про те, що російське керівництво розлючене та хоче продовжувати удари.

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Участь союзників

Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили, що планують попросити Путіна дозволити європейським країнам долучитися до наступних раундів переговорів.

Однак заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який брав участь у зустрічах в Абу-Дабі, заявив, що Путін натомість попросить США переконати європейців відмовитися від підтримки України.

"Допуск європейців до переговорного процесу фактично означав би відкат і підрив наших зусиль", – сказав Рябков російському державному телеканалу RT.

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Джаред Кушнер закликав Європу визначити представника для участі в переговорах. Цю ідею раніше підтримував і Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін перед зустріччю в Дубліні похвалив Віткоффа та Кушнера за створення каналу зв'язку з Москвою. Водночас він зауважив, що для досягнення домовленості щодо представництва Європи за столом переговорів сторонам доведеться докласти чимало зусиль.

Раніше OBOZ.UA повідомлення, що Зеленський у Дубліні звернувся до учасників саміту Європейської політичної спільноти.