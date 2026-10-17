США хочуть укласти нову ядерну угоду з Росією та Китаєм, – Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що нібито Вашингтон веде переговори з Москвою та Пекіном про скорочення ядерних арсеналів до повної денуклеаризації. За його словами, він хотів би досягти відповідної домовленості, але це "важка справа".

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Причому найбільш важкими є перемовини з Китаєм. Про це Трамп розповів в інтерв’ю американському мовнику Newsmax.

Що сказав Трамп

Зокрема, Дональд Трамп висловив занепокоєння фактом нарощування ядерного потенціалу Китаю – мовляв, Пекін у кількості ядерної зброї протягом наступних п’яти-шести років може наздогнати і США, і РФ. Президент США і раніше неодноразово говорив, що накопичення ядерної зброї не лише підсилює загрозу для всього світу, але й надзвичайно дороговартісне задоволення.

"Ми найбільша ядерна держава у світі. У нас більше ядерної зброї, ніж у Росії. Росія на другому місті, Китай – на третьому. І Китай значно відстає, але вони наздоженуть нас вже протягом п’яти років. Та вся ця справа – це ганьба, бо я б дуже хотів денуклеаризуватися, якщо це можливо. Але ми насправді ведемо переговори з Росією про це, і ми ведемо переговори з Китаєм про цю денуклеаризацію", – сказав Трамп в інтерв’ю для Newsmax.

Він уточнив, що "це надзвичайно важка справа", причому, через позицію Китаю, бо нібито Пекин "найменш схильний до цього, бо вони відстають від нас у цьому плані".

Що передувало

Варно зазначити, що це – лише неофіційне інтерв’ю американському мовнику. На офіційному рівні ані в США, ані в Китаї та Росії про перемовини щодо скорочення ядерної зброї (не кажучи вже про повну відмову від неї) з початку другої каденції Трампа в Овальному кабінеті не повідомлялося жодного разу.

Хоча раніше Трамп вже натякав на такі перемовини.

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Як повідомляв OBOZ.UA, США, Росія і Китай змагаються не лише за кількістю ядерної зброї, а й за створення першого ядерного реактору на Місяці. Причому Вашингтон планує запустити ядерний реактор на Місяці до 2030 року, тоді як Москва та Пекин розраховують реалізувати спільний проєкт лише у 2036-му.

А тим часом Британія в межах ширшої оборонної співпраці запропонувала дев’ятьом європейським країнам свою "ядерну парасольку". Йдеться про Фінляндію, Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

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Причому Сейм Литви вже підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території своєї країни.