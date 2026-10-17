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США хочуть укласти нову ядерну угоду з Росією та Китаєм, – Трамп

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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США хочуть укласти нову ядерну угоду з Росією та Китаєм, – Трамп
США, РФ та Китай ведуть перемовини щодо ядерної зброї. Джерело: White House, Defense News, колаж OBOZ.UA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що нібито Вашингтон веде переговори з Москвою та Пекіном про скорочення ядерних арсеналів до повної денуклеаризації. За його словами, він хотів би досягти відповідної домовленості, але це "важка справа".

Причому найбільш важкими є перемовини з Китаєм. Про це Трамп розповів в інтерв’ю американському мовнику Newsmax.

Що сказав Трамп

Зокрема, Дональд Трамп висловив занепокоєння фактом нарощування ядерного потенціалу Китаю – мовляв, Пекін у кількості ядерної зброї протягом наступних п’яти-шести років може наздогнати і США, і РФ. Президент США і раніше неодноразово говорив, що накопичення ядерної зброї не лише підсилює загрозу для всього світу, але й надзвичайно дороговартісне задоволення.

"Ми найбільша ядерна держава у світі. У нас більше ядерної зброї, ніж у Росії. Росія на другому місті, Китай – на третьому. І Китай значно відстає, але вони наздоженуть нас вже протягом п’яти років. Та вся ця справа – це ганьба, бо я б дуже хотів денуклеаризуватися, якщо це можливо. Але ми насправді ведемо переговори з Росією про це, і ми ведемо переговори з Китаєм про цю денуклеаризацію", – сказав Трамп в інтерв’ю для Newsmax.

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Він уточнив, що "це надзвичайно важка справа", причому, через позицію Китаю, бо нібито Пекин "найменш схильний до цього, бо вони відстають від нас у цьому плані".

Що передувало

Варно зазначити, що це – лише неофіційне інтерв’ю американському мовнику. На офіційному рівні ані в США, ані в Китаї та Росії про перемовини щодо скорочення ядерної зброї (не кажучи вже про повну відмову від неї) з початку другої каденції Трампа в Овальному кабінеті не повідомлялося жодного разу.

Хоча раніше Трамп вже натякав на такі перемовини.

Як повідомляв OBOZ.UA, США, Росія і Китай змагаються не лише за кількістю ядерної зброї, а й за створення першого ядерного реактору на Місяці. Причому Вашингтон планує запустити ядерний реактор на Місяці до 2030 року, тоді як Москва та Пекин розраховують реалізувати спільний проєкт лише у 2036-му.

А тим часом Британія в межах ширшої оборонної співпраці запропонувала дев’ятьом європейським країнам свою "ядерну парасольку". Йдеться про Фінляндію, Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Причому Сейм Литви вже підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території своєї країни.

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