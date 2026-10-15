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США хочуть розморозити частину активів Росії і взяти їх під свій контроль: у FT розкрили позицію Європи

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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США хочуть розморозити частину активів Росії і взяти їх під свій контроль: у FT розкрили позицію Європи
США запропонували Європі розморозити частину активів РФ, але отримали відмову. Джерело: Getty

Сполучені Штати Америки запропонували європейським партнерам розморозити частину заблокованих російських активів у межах зусиль із відновлення мирних переговорів. Вашингтон хоче створити спеціальний фінансовий механізм, через який ці кошти перебуватимуть під американським контролем. Однак європейські представники виступили проти такої ініціативи.

Про це повідомляє Financial Times. За інформацією видання, відповідну пропозицію американська сторона представила минулого тижня під час зустрічі в Маямі, у якій брали участь спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Що запропонували Сполучені Штати

Під час переговорів американські представники окреслили кілька можливих варіантів використання заморожених російських коштів. Один із них передбачає створення окремого фінансового механізму, який функціонуватиме під наглядом Вашингтона.

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Питання активів розглядали як складову потенційної комплексної мирної угоди. Водночас конкретного порядку розблокування грошей та напрямів їх подальшого використання сторони поки не визначили.

Якою була реакція Європи

Європейські делегати відхилили ініціативу Віткоффа та Кушнера щодо розморожування частини російських активів і передачі їх під американський контроль.

Масштаб питання є значним: загалом Європейський Союз і країни Великої сімки (G7) заблокували близько 300 млрд євро російських активів. Із цієї суми приблизно 180 млрд євро перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Наприкінці 2025 року лідери Євросоюзу так і не досягли згоди щодо надання Україні так званого репараційного кредиту, забезпеченого замороженими російськими коштами. Натомість було ухвалено рішення про виділення Україні позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Використання заморожених активів РФ обговорювали й раніше

Нагадаємо, Вашингтон пропонував Москві економічні поступки в обмін на часткове припинення вогню в Україні. Проте домовленостей досягти не вдалося, а Росія заявила про неготовність повертатися до переговорів.

Наприкінці вересня американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф запропонували Кремлю три економічні поступки в обмін на перемир’я в енергетичній сфері або на морі. Серед можливих кроків – розмороження державних активів РФ, продаж частини нафтової компанії "Лукойл" та відновлення експорту білоруських калійних добрив.

Як писав OBOZ.UA, у Європейському Союзі знову повернулися до обговорення використання заморожених російських активів для фінансування України. Зокрема, Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Єврокомісію знайти альтернативні механізми залучення цих коштів, оскільки погоджених 90 млрд євро на 2026–2027 роки може виявитися недостатньо.

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