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США хочуть досягти на переговорах остаточного завершення війни між Україною та Росією, а не перемирʼя – The Guardian

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
216
США хочуть досягти на переговорах остаточного завершення війни між Україною та Росією, а не перемирʼя – The Guardian
Зустріч президента Зеленського та Трампа. Джерело: Скриншот з відео

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти домовленість, яка має остаточно покласти край російсько-українській війні, а не передбачати лише тимчасове припинення бойових дій. Американська сторона також обговорює можливість надання Україні гарантій безпеки, подібних до передбачених п’ятою статтею НАТО.

Про це повідомляє The Guardian. Представники адміністрації США розповіли про підготовку переговорів в Абу-Дабі.

Вашингтон хоче залучити європейські країни до формування нової системи безпеки, яка має запобігти майбутнім конфліктам між Росією та Заходом.

Одним із ключових питань переговорів стане створення нової довгострокової архітектури безпеки між Росією та Європою. У Вашингтоні вважають, що чинна система не змогла запобігти повномасштабній війні, тому її необхідно переглянути.

Американський представник заявив, що для завершення війни США знадобиться участь Європи. Серед можливих кроків він назвав відновлення роботи Ради Росія – НАТО, діяльність якої призупинили після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, а також потенційне послаблення санкцій проти Москви в межах майбутньої домовленості.

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Окремо американська сторона стверджує, що обговорювала з Росією можливі гарантії безпеки для України, які за своїм змістом нагадуватимуть статтю 5 Північноатлантичного договору.

"Те, що вони отримають, фактично буде дуже схожим на НАТО", – сказав представник адміністрації США.

Він також наголосив, що американські гарантії безпеки були б надзвичайно вагомим кроком для України. Водночас остаточне рішення щодо їхнього надання залежатиме від Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

До консультацій в Абу-Дабі мають долучитися представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Європейського Союзу. Вони зустрінуться з американськими переговорниками, щоб обговорити майбутню систему безпеки в Європі та способи зменшення ризику нових конфліктів.

Спеціальний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила сумнів у необхідності створення нової системи безпеки замість дотримання вже чинних міжнародних домовленостей.

"У нас уже є європейська архітектура безпеки. Вона включає міжнародні угоди, за якими Росія взяла на себе зобов’язання, зокрема щодо суверенітету та територіальної цілісності. Проблема полягає в тому, що Росія не дотримується цих угод", – заявила вона під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Європейські посадовці побоюються, що Москва наполягатиме на своїх попередніх вимогах щодо скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі. Йдеться, зокрема, про вимоги, які Росія висувала Альянсу у 2021 році, заборону подальшого розширення НАТО, відведення військ до кордонів 1997 року та обмеження розміщення ракет.

Тоді Альянс відхилив ці пропозиції, а менш ніж за місяць Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас європейські представники поки не розуміють, які саме поступки Вашингтон може запропонувати Москві. Вони побоюються, що адміністрація Трампа може погодитися на серйозні зміни в системі європейської безпеки без належного врахування позиції союзників.

Додаткове занепокоєння викликають заяви Трампа про можливі територіальні поступки з боку України. Американський президент раніше припускав, що після укладення мирної угоди Україна матиме дещо інші кордони.

Зять Трампа Джаред Кушнер, який бере участь у переговорах від американської сторони, окреслив можливі принципи нової системи безпеки. Серед них – посилення консультацій між державами, надійні канали кризової комунікації, більша військова прозорість та взаємні заходи для зниження ризиків ескалації.

Держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що в питанні формування нової архітектури безпеки вже є певний прогрес. Водночас він зауважив, що до її практичного обговорення сторони мають спочатку подолати нинішній конфлікт.

Американський представник підкреслив, що мета Вашингтона – не просто зупинити бойові дії, а забезпечити тривалий результат.

"Нам потрібно створити щось нове, що працюватиме сьогодні. Адже якби стара архітектура добре функціонувала, ми б не опинилися в цій затяжній війні", – пояснив посадовець.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що мирні переговори за участю України, США та Росії стартували в ОАЕ 10 листопада.Делегацію від України очолив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

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