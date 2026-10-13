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США і Європа формують спільну пропозицію щодо завершення війни в Україні, але є "нюанс" з територіями – WP

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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США і Європа формують спільну пропозицію щодо завершення війни в Україні, але є "нюанс" з територіями – WP
Посланці президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Джерело: Stringer/Anadolu via Getty Images

США та європейські країни працюють над мирною ініціативою щодо завершення війни в Україні. Вона передбачає відбудову нашої держави, гарантії безпеки та економічні домовленості з Росією.

План також може включати припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, але нюанс в тому, що таке рішення означатиме фактичне збереження контролю РФ над окупованими територіями. Про це повідомляє The Washington Post.

Новий підхід до завершення війни

Американські перемовники прагнуть підготувати комплексну угоду, яка враховуватиме потреби України та Росії після завершення війни. Очікується, що вона допоможе зупинити бойові дії й поліпшити становище обох держав для створення додаткових стимулів щодо погодження територіального компромісу.

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"Нам потрібно зробити проблему та її рішення масштабнішими, щоб допомогти обом сторонам побачити, якою буде післявоєнна ситуація, а потім піти на поступки", – пояснив американський чиновник, знайомий з переговорами.

Новий етап дипломатичних консультацій відбувся у Флориді під час зустрічі з українською делегацією та європейцями, організованої американськими посланцями Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. У переговорах брали участь українські посадовці, а також представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

З чого складається план завершення війни

За даними американського чиновника, запропонований план передбачає чотири ключові складові.

Перший напрямок – відновлення України. Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock мають намір розробити механізм фінансування відбудови зруйнованих регіонів, підтримки родин загиблих і поранених військових та відновлення економіки. Для цього Київ попросили підготувати детальний розрахунок необхідних коштів і гарантувати їхнє цільове використання без зловживань.

Другий компонент – гарантії безпеки. США та європейські держави мають надати Україні зобов’язання щодо військової відповіді в разі нового нападу Росії. Американський чиновник порівняв такі гарантії за змістом зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Водночас Москва, за його словами, також обговорюватиме з європейськими країнами домовленості, покликані врахувати її безпекові інтереси, хоча конкретні умови поки не визначені.

Третій напрямок – економічна та енергетична співпраця. Серед можливих варіантів розглядають відновлення постачання російської нафти й газу до Європи трубопроводом, прибутки від роботи якого могли б розподіляти Україна та Росія. На думку американського чиновника, це могло б знизити енергетичні витрати в Європі. Окремо угода має визначити умови та строки можливого скасування чинних санкцій проти Росії.

Четверта складова стосується територіального питання. Росії пропонують погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Але тут є нюанс, адже для України це означало б фактичне збереження за Росією контролю над окупованими територіями, зокрема частиною Донбасу.

"Обґрунтуванням для врегулювання зараз є те, що ця війна перетворилася на жахливе поле битви. Росія зазнала понад 1,4 мільйона вбитих і поранених. Це війна на виснаження, яка завдає величезних витрат. Цієї зими вона перетвориться на економічну війну, оскільки кожна сторона намагатиметься спустошити економіку іншої та посилити страждання мирного населення", – йдеться у матеріалі видання.

Як писав OBOZ.UA, раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що суттєвого прориву в мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні можна досягти під час особистої зустрічі Зеленського з Путіним. Він вважає, що найскладніші суперечності можуть бути остаточно вирішені лише за участю президентів.

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