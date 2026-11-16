США і Росія виступають проти переговорів щодо обмеження зброї із застосування ШІ – Reuters

Сполучені Штати Америки та Росія можуть заблокувати початок міжнародних переговорів щодо запровадження юридично обов'язкових обмежень на використання автономної зброї зі штучним інтелектом. Відповідне питання розглядатимуть цього тижня на міжнародній зустрічі в Женеві, однак позиції провідних військових держав суттєво різняться.

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Про це повідомляє Reuters. Очікується, що переговори будуть складними, хоча учасники не виключають можливості досягнення компромісу до кінця тижня.

Чому Росія та США виступають проти обмежень

У понеділок, 16 листопада, в Женеві розпочинається зустріч під егідою Організації Об'єднаних Націй. Її учасники мають визначити, чи варто розпочинати переговори щодо міжнародної угоди, яка встановлюватиме заборони та правила використання летальних автономних систем озброєння (LAWS).

Більшість зі 128 держав – учасниць Конвенції про конкретні види звичайної зброї підтримують розробку юридично обов'язкових норм. Водночас США, Росія та Ізраїль виступають проти такого підходу, вважаючи, що чинного міжнародного гуманітарного права достатньо для регулювання застосування новітніх озброєнь.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту прискорив створення безпілотників, роботизованих комплексів, танків, підводних апаратів та іншої військової техніки, здатної самостійно ухвалювати рішення про ураження цілей без безпосередньої участі людини.

Напівавтономні системи озброєння із застосуванням ШІ вже використовувалися в Україні, Судані та на Близькому Сході. Водночас їхнє поширення викликає дедалі більше занепокоєння через можливі помилки та етичні наслідки передавання машинам рішень про застосування смертельної сили.

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Керівництво ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Папа Римський раніше попереджали про небезпеку автономної зброї та закликали встановити міжнародні правила її використання.

Представниця правозахисної організації Human Rights Watch Веріті Койл наголосила, що рішення про людське життя не повинні залежати від алгоритмів.

"Машинам ніколи не можна дозволяти вирішувати, хто житиме, а хто помре на полі бою. Але саме така антиутопічна реальність стрімко наближається", – заявила вона.

Які ризики становить автономна зброя

Правозахисники попереджають, що автономні бойові системи можуть діяти непередбачувано, що підвищує ризик помилок із летальними наслідками. Особливе занепокоєння викликає можливість застосування зброї без належного людського контролю.

Головні історії дня

Керівниця напряму управління військовим штучним інтелектом американської некомерційної організації Future of Life Institute Анна Хехір зазначила, що подібні технології вже перестали бути науковою фантастикою. Вона звернула увагу на повідомлення ЗМІ про перші випадки використання повністю автономних систем в Україні.

Вашингтон наполягає на розробці рекомендацій замість юридично обов'язкових правил. Американська сторона вважає, що міжнародне право вже містить необхідні механізми регулювання бойових дій, тому запропонувала п'ятирічний мандат на переговори щодо документа, який не матиме обов'язкової юридичної сили.

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Натомість у Міжнародному комітеті Червоного Хреста переконані, що чинні норми гуманітарного права не повністю враховують специфічні загрози, пов'язані з автономними системами озброєння.

Росія поки публічно не оголосила свою позицію напередодні зустрічі, однак раніше неодноразово виступала проти юридично обов'язкової угоди. За словами високопоставленого західного дипломата, Москва також планує заблокувати можливість виступу представників Європейського Союзу, який бере участь у переговорах як спостерігач.

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Анна Хехір припустила, що США та Росія намагатимуться послабити підсумкові домовленості, як це вже відбувалося у вересні під час узгодження документа щодо автономної зброї та пов'язаних із нею ризиків.

Чи вдасться досягти компромісу

Двоє дипломатів розповіли Reuters, що переговори, ймовірно, супроводжуватимуться значними розбіжностями. Водночас вони допускають, що державам вдасться знайти спільне рішення до завершення тижня.

Серед можливих варіантів розглядають юридично обов'язкову угоду, документ рекомендаційного характеру або змішаний формат, який поєднуватиме обидва підходи.

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Головуючий на переговорах запропонував надати учасникам дворічний мандат на розробку юридично обов'язкового протоколу.

Водночас Велика Британія, Німеччина та Франція виступають за початок переговорів щодо міжнародного документа без попереднього визначення його юридичного статусу. Такий підхід дозволив би продовжити обговорення, не виключаючи можливості ухвалення обов'язкових правил у майбутньому.

Нагадаємо, США Дональд Трамп радився зі штучним інтелектом перед операцією із захоплення Ніколаса Мадуро. Під час таємної зустрічі з Ілоном Маском у грудні 2025 року американський лідер запитував чат-бот Grok про можливу реакцію венесуельців на усунення їхнього президента.

Як писав OBOZ.UA, розроблені українцями безпілотники зі штучним інтелектом самостійно визначили цілі та ухвалили рішення про ураження російських військових. Унаслідок атаки було знищено ворожу вантажівку та ліквідовано кількох окупантів.