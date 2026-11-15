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США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і "гравців"

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
1,4 т.
США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і "гравців"
Джаред Кушнер

Посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та подальших зустрічей із диктатором Володимиром Путіним та президентом Володмиром Зеленським він і Стів Віткофф зосереджені на сприянні прямому діалогу між Москвою та європейськими партнерами. Також триває підготовка порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів

З цією метою американські посланці продовжують "тісно консультуватися" з Росією, Україною та європейцями щодо подальших кроків. Про це Кушнер написав у соцмережі Х в суботу, 14 листопада. 

"У результаті цих обговорень з’явилося кілька нових ідей, які зараз вивчаються. Деякі з них можуть безпосередньо привести до проривів, а інші – перерости в нові пропозиції, що допоможуть усунути існуючі прогалини", – заявив він. 

США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і ''гравців''

Посланці Трампа з Путіним. Джерело: X/Jared Kushner

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США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і ''гравців''

Посланці Трампа із Зеленським. Джерело: X/Jared Kushner

Кушнер послався на президента Дональда Трампа, який наголосив, що для досягнення стійкого миру необхідні надійні гарантії безпеки для України та детальні, реалістичні післявоєнні домовленості щодо безпеки, які зменшать ризик нової війни.

НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки, підкріпленою більш ефективними механізмами у сферах військової діяльності, зв’язку, запобігання конфліктам та взаємної деескалації, а також практичними способами вирішення суперечок до того, як вони переростуть у кризи. 

"Саме тому ми працюємо над тим, щоб безпосередньо залучити наших європейських партнерів до цих обговорень. Будь-яка остаточна угода має бути узгоджена відповідними сторонами, і президент Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які зміцнюють безпеку України та Європи й зменшують ймовірність майбутніх конфліктів", – пояснив Кушнер. 

Він також прокоментував повідомлення медіа про деякі максималістські позиції, висунуті "обома сторонами", а також про "різку політичну риторику". За словами посланця Трампа, під час закритих обговорень і Україна, і РФ розуміють, що для припинення цієї війни необхідні практичні компроміси.

"Ті з нас, хто прагне знайти рішення, продовжують серйозну та конструктивну роботу. Людські втрати від цієї війни є катастрофічними, а проблеми залишаються надзвичайно складними. Проте ми рішуче налаштовані продовжувати наполегливу роботу, дотримуватися конфіденційності, необхідної для делікатних переговорів, та знайти шлях до припинення цієї жахливої війни й встановлення стійкого миру", – написав він. 

США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і ''гравців''

Скриншот повідомлення Джареда Кушнера в Х

Як повідомляв OBOZ.UA, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним у Москві заявив, що європейські представники можуть долучитися до наступного етапу переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

А Джаред Кушнер висловився за особисту зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона могла б стати позитивним кроком у переговорному процесі, однак Москва наразі не вважає такий формат своєчасним і хотіла б спочатку побачити більший прогрес у перемовинах.

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