"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters

Наказ щодо обмежень роботи Starlink для українських військових віддав Білий дім. Хто саме ухвалив рішення щодо обмеження версії сервісу для військових – поки невідомо.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters. Видання додає, що тимчасове обмеження життєво важливої для України системи зв'язку відбулося на тлі тиску на Київ з боку президента США Дональда Трампа.

Наказ щодо обмеження Starlink для України надійшов від Білого дому

Двоє американських посадовців та чиновник з однієї з країн-союзниць США повідомили журналістам, що наказ обмежити супутникову систему, яка використовується Україною для бойового зв’язку та операцій з використанням безпілотників, надійшов з Білого дому.

Наказ з адміністрації Трампа щодо необхідності уповільнити роботу SpaceX Starshield для українських військових отримало керівництво Пентагону.

"Посадовці, які говорили на умовах анонімності, не уточнили, хто в Білому домі ухвалив це рішення або хто відповідав за виконання наказу. Пентагон є найбільшим клієнтом Starshield, військової версії сервісу Starlink", – йдеться у матеріалі.

Українські військові цього тижня повідомляли, що термінали Starlink перестали працювати на швидкорухомих об'єктах. І це заважало реалізації безпілотних місій Сил оборони на території України. Робота терміналів припинялася за перевищення швидкості 160 км/год.

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У Reuters підкреслили, що проблеми зі Starlink у Сил оборони відбулися на тлі тиску Трампа на Київ з вимогою припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За версією президента США, саме ці атаки нібито є причиною стрімкого зростання цін на енергоносії. А відтак вони негативно впливають на перспективи Республіканської партії США на проміжних виборах до Конгресу у листопаді.

Втім, наголошує видання, експерти з думкою Трампа не погоджуються і вперто називають головною причиною зростання цін на нафту війну США та Ізраїля проти Ірану. Адже після початку бойових дій Тегеран завдав ударів по енергетичних об'єктах у регіоні та перекрив життєво важливу Ормузьку протоку.

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У Reuters зазначили, що звернулися до Білого дому за офіційним коментарем щодо наказу про обмеження Starshield для України, на що отримали відповідь, що "президент ніколи не робив такого запиту". Хто з адміністрації міг зробити це окрім Трампа – там не відповіли.

"Starshield був розроблений SpaceX спеціально для урядових та національно-безпекових клієнтів, зокрема для міністерства оборони США. Starshield використовує сузір'я Starlink як свою основу. Українські чиновники заявили, що обмеження ускладнили ударні місії проти російських військ та логістики на окупованій території України, а також уповільнили роботу дронів-перехоплювачів, що використовуються для протидії російським БпЛА типу "Шахед", – пише видання.

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск після появи інформації щодо запровадження обмежень заявив: оскільки системи Starshield належать і контролюються урядом США, будь-які обмеження швидкості чи використання встановлюються американськими військовими або президентом.

Ані SpaceX, ані Пентагон, ані посольство України у Вашингтоні на запити видання не відповіли.

"Після того, як було вжито заходів щодо обмеження доступу України до Starshield, українці у вівторок і середу звернулися до високопосадовців Білого дому, Державного департаменту та Пентагону, щоб отримати відповіді, повідомив високопоставлений український чиновник, додавши, що Києву повідомили, що це рішення Білого дому", – йдеться у матеріалі Reuters.

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня в Україні виникли проблеми з Starlink під час руху, обмеження зачепили "військовий пакет". Унаслідок запровадження обмежень було зірвано низку валживих місій Сил оборони на тимчасово окупованих територіях України.

Наступного дня стало відомо, що у Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для України.