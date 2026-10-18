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"Сподіваюсь, він змінить своє ставлення до Путіна": Зеленський про Трампа

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
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Ілюстрація - Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп перегляне свої рішення щодо України та змінить ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, нинішній курс американського лідера є помилковим і не принесе користі ні Києву, ні Вашингтону.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Він висловив сподівання, що Вашингтон продовжить допомагати Україні або принаймні збереже нейтральну позицію.

"Звісно, ми довіряємо Америці. Ми довіряємо двопартійній підтримці, і ми довіряємо президенту Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що Трамп змінить свої рішення, оскільки, на мою думку, це все – помилки, вони не допоможуть ні нам, ні Сполученим Штатам. Я також сподіваюся, що він змінить своє ставлення до Путіна", – сказав Зеленський.

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Він також підкреслив, що Україну не можна прирівнювати до Росії, яка є агресором і окупантом. Саме російські військові вбивають мирних жителів, зокрема дорослих і дітей, наголосив президент.

Зеленський визнав, що без підтримки США Україні буде надзвичайно складно перемогти у війні. Насамперед це пов'язано з людськими втратами.

"Головне – це наші люди. Без підтримки Сполучених Штатів – дуже важко", – зазначив президент.

Він також заявив, що Україна не зможе встояти, якщо Сполучені Штати офіційно перейдуть на бік Росії.

"Це історична помилка і велика трагедія", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Київ сподівається на підтримку Трампа та його команди або принаймні на нейтральну позицію Вашингтона.

Раніше OBOZ.UA писав, що Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "надзвичайно успішною". За словами президента США, вони домовилися про постачання російського дизельного палива на американський і світовий ринки. Трамп стверджував, що ці домовленості допоможуть знизити ціни на пальне.

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