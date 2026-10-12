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Спільна відповідальність має бути вищою за політичні розбіжності: "Євросолідарність" ініціює зустріч Погоджувальної ради з президентом

Гліб ІвановГліб Іванов
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Спільна відповідальність має бути вищою за політичні розбіжності: "Євросолідарність" ініціює зустріч Погоджувальної ради з президентом
Заява "Європейської солідарності". Джерело: eurosolidarity.org

"Європейська Солідарність" ініціювала зустріч Погоджувальної ради Верховної Ради з Президентом України для обговорення найважливішого сьогодні питання для кожного українця – стратегії досягнення миру.

Про це йдеться в заяві політсили.

"На тлі загострення безпекової ситуації, посилення російського повітряного терору проти мирного населення та цивільної інфраструктури, стрімкого погіршення відносин зі Сполученими Штатами та зростання фінансових і безпекових викликів Україна потребує чіткої, реалістичної та зрозумілої суспільству стратегії досягнення миру.

Її основою має стати всеохопне припинення вогню – на землі, у повітрі та на морі – із належними гарантіями безпеки та механізмами контролю за дотриманням домовленостей.

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Ми переконані, що в питаннях війни і миру необхідні відповідальний діалог між усіма гілками влади, спільна позиція та консолідація зусиль.

"Європейська Солідарність" має власні напрацювання та конкретні пропозиції, які готова представити й обговорити з Президентом у максимально конструктивному форматі.

Наша мета – виробити спільні підходи, які дозволять Україні говорити одним голосом із міжнародними партнерами, посилити свої переговорні позиції та наблизити справедливий і стійкий мир.

Мир і безпека України – питання, у якому спільна відповідальність має бути вищою за політичні розбіжності", – заявили в "євросолідарності".

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