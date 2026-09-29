Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересняракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відео"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: що сталось на бортуЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: що сталось на бортуАктор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедіїАктор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедії

Спецпосланник Путіна Дмитрієв зустрівся з американськими чиновниками у Вашингтоні: що відомо

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
Спецпосланник Путіна Дмитрієв зустрівся з американськими чиновниками у Вашингтоні: що відомо
Візит Дмитрієва до Вашингтона відбувся у понеділок
Джерело: Росмедіа

Спецпосланник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв провів зустрічі з американськими чиновниками у Вашингтоні. Під час переговорів обговорювали можливе припинення війни в Україні та потенційні спільні енергетичні ініціативи після завершення війни.

За словами американського чиновника, переговори були "конструктивними". Про це пише Reuters.

Що обговорювали під час зустрічей

Візит Дмитрієва до Вашингтона відбувся у понеділок. Він перебував у США, щоб продовжити переговори щодо мирного врегулювання російсько-української війни та можливих американо-російських ініціатив в енергетичній сфері після завершення війни.

За даними Reuters, американський чиновник назвав переговори "конструктивними". Джерела агентства, знайомі з підготовкою до візиту, повідомили, що Дмитрієв провів зустрічі з представниками Міністерства фінансів та Міністерства енергетики США.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 9,4 т.
"Ми наполягаємо": Токаєв закликав Путіна заморозити війну в Україні та перейти до дипломатії і переговорів
icon 9,4 т.
"Ми наполягаємо": Токаєв закликав Путіна заморозити війну в Україні та перейти до дипломатії і переговорів
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 1,6 т.
"Війна йде на європейській території": Вадефуль закликав не допустити монополії США на мирні переговори з Україною і РФ
icon 1,6 т.
"Війна йде на європейській території": Вадефуль закликав не допустити монополії США на мирні переговори з Україною і РФ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 979
Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь
icon 979
Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь

Візит відбувся після зустрічі Трампа і Зеленського

Поїздка Дмитрієва до Вашингтона відбулася після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського минулого тижня в Нью-Йорку. За словами Зеленського, під час зустрічі вони обговорювали можливе припинення вогню щодо енергетичних об'єктів.

Водночас на початку вересня представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися з Путіним у Москві. Дмитрієв також очолює російський фонд прямих інвестицій (РДІФ) і бере участь у контактах Москви з адміністрацією США.

Дмитрієв говорив і про енергетичні проєкти

Окремою темою переговорів стали можливі американо-російські енергетичні ініціативи після завершення війни. За словами американського чиновника, саме продовження обговорень мирного врегулювання та потенційної співпраці в енергетичній сфері було метою перебування Дмитрієва у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський очільник готовий до нової зустрічі з Трампом, однак для її проведення потрібно офіційно узгодити такий контакт. Водночас наразі жодних конкретних планів щодо нової зустрічі немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що готовий до переговорів із Росією, однак сумнівається що на це погодиться російський диктатор Путін.

Схожі теми
Переговори США та РосіїРосія - країна-агресорСШАКирило ДмитрієвКирило Дмитрієв
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись