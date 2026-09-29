Спецпосланник Путіна Дмитрієв зустрівся з американськими чиновниками у Вашингтоні: що відомо
Спецпосланник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв провів зустрічі з американськими чиновниками у Вашингтоні. Під час переговорів обговорювали можливе припинення війни в Україні та потенційні спільні енергетичні ініціативи після завершення війни.
За словами американського чиновника, переговори були "конструктивними". Про це пише Reuters.
Що обговорювали під час зустрічей
Візит Дмитрієва до Вашингтона відбувся у понеділок. Він перебував у США, щоб продовжити переговори щодо мирного врегулювання російсько-української війни та можливих американо-російських ініціатив в енергетичній сфері після завершення війни.
За даними Reuters, американський чиновник назвав переговори "конструктивними". Джерела агентства, знайомі з підготовкою до візиту, повідомили, що Дмитрієв провів зустрічі з представниками Міністерства фінансів та Міністерства енергетики США.
Візит відбувся після зустрічі Трампа і Зеленського
Поїздка Дмитрієва до Вашингтона відбулася після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського минулого тижня в Нью-Йорку. За словами Зеленського, під час зустрічі вони обговорювали можливе припинення вогню щодо енергетичних об'єктів.
Водночас на початку вересня представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися з Путіним у Москві. Дмитрієв також очолює російський фонд прямих інвестицій (РДІФ) і бере участь у контактах Москви з адміністрацією США.
Дмитрієв говорив і про енергетичні проєкти
Окремою темою переговорів стали можливі американо-російські енергетичні ініціативи після завершення війни. За словами американського чиновника, саме продовження обговорень мирного врегулювання та потенційної співпраці в енергетичній сфері було метою перебування Дмитрієва у Вашингтоні.
Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський очільник готовий до нової зустрічі з Трампом, однак для її проведення потрібно офіційно узгодити такий контакт. Водночас наразі жодних конкретних планів щодо нової зустрічі немає.
Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що готовий до переговорів із Росією, однак сумнівається що на це погодиться російський диктатор Путін.
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