Вибори до Конгресу США прогнозовано завершились більш ніж переконливою перемогою Демократичної партії та розгромною поразкою для Республіканської партії.

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Усе завдяки "синій хвилі" у штатах на східному узбережжі США. Зокрема у традиційних республіканських штатах, як от Техас, де десятиліттями голосують за республіканців, перемогу здобув демократ.

Демократична партія матиме переконливу більшість в обох палатах Конгресу:

* у нижній палаті Палаті представників – 258 демократів проти 176 республіканців

* у верхній палаті Сенаті – 55 демократів проти 45 республіканців

За цей щедрий подарунок демократи можуть подякувати Трампу. "Спасібо дєду за пабєду".

Шкода, що у Сенаті демократам не вистачає 12 голосів, щоб проголосувати за імпічмент Трампу. Потрібно 2/3 голосів сенаторів, а це 67 голосів, щоб викинути його на смітник історії. Сумнівно, чи вдасться знайти ці додаткові голоси серед республіканців, оскільки ті думають про своє політичне виживання.

Партія Трампа програла, проте Трамп нікуди не дінеться. На жаль. Доведеться ще два роки терпіти цього MAGA вар'ята.

Інша проблема для України у тому, що я не переконаний, що Демократична партія зробить висновки із своєї ганебної поразки 2022 року та зуміє перебудуватися на новий лад згідно нових викликів, адже проблема лідерства та внутрішньопартійних розбіжностей нікуди не зникли.

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