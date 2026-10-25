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Союзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJ

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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Ілон Маск в Білому домі
Ілон Маск в Овальному кабінеті Білого дому. Ілюстративне фото. Джерело: Andrew Harnik/Getty Images

Нещодавнє обмеження на використання Starlink Україною, що відбулося раптово і без жодних попереджень, викликало занепокоєння у союзників США. Європа та Канада прагнуть позбутися залежності від супутникової мережі SpaceX, функціонування якої, як виявилося, залежить не від контрактів, а від особистих рішень американського бізнесмена Ілона Маска.

Наразі там розпочали пошуки альтернативи Starlink, однак з цим є низка проблем. Подробиці повідомляє The Wall Street Journal.

Європа та Канада прагнуть позбутися залежності від Starlink і Маска

Видання констатувало, що європейські партнери США занепокоєні тим, що їхня залежність від Starlink створює ризики через можливість одностороннього відключення мережі без попередніх консультацій. Після запроваджених обмежень для України стало очевидно: Маск має можливість в одну мить припинити доступ до критично важливого зв'язку.

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Публічно про те, що подібні дії зрештою нашкодять Starlink, заявляв міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Як представник держави, що бере участь  у фінансуванні Starlink для України, він  звернувся до Маска у мережі Х, застерігши його від  використання комерційних продуктів для політичного впливу.

"Чим більше ви займаєтеся політикою за допомогою своїх продуктів, тим більшої шкоди завдаєте своєму бренду", – написав Сікорський.

Для Європи й Канади головна  проблема полягає у тому, що готова конкурентноспроможна альтернатива Starlink, здатна  швидко забезпечити аналогічні можливості зв'язку, наразі відсутня.

Найперспективнішою з точки зору майбутньої альтернативи виглядає  компанія OneWeb.

"Єдиною європейською компанією, здатною керувати супутниками на низькій навколоземній орбіті, де домінує SpaceX, є OneWeb, дочірня компанія французького концерну Eutelsat. Наразі OneWeb керує приблизно 650 супутниками і планує збільшити їхню кількість до приблизно 1 300 до 2030 року. У Starlink на орбіті вже перебуває понад 11 000 супутників", – пише WSJ.

Водночас технологія OneWeb має обмеження для використання безпосередньо на фронті в Україні. Її термінали громіздкіші, важчі та потребують більше енергії.

Перехід зі Starlink або військової версії Starshield на систему OneWeb також вимагав би заміни тисяч терміналів, оскільки SpaceX використовує власні технологічні рішення.

Тим часом канадська компанія супутникового зв’язку Telesat представила проєкт мережі Lightspeed, яка працюватиме на низькій навколоземній орбіті. Компанія позиціонує її як систему, що дасть користувачам більше суверенності у сфері зв’язку.

За планом Telesat, перший із 288 супутників мають запустити у грудні, а повноцінну експлуатацію мережі планують розпочати на початку 2028 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 жовтня у Міноборони підтвердили відновлення швидкості Starlink/ Starshield. Термінали забезпечують безперебійний зв'язок при понад 400 км/год. 

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