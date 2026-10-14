Американські кроки до миру виглядають дедалі послідовніше.

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Спочатку купуємо в Росії дизель. Потім Київ перестає отримувати розвідувальну інформацію про пуски балістики.

Далі сьогодні вимкнули "Старлінки", для користувачів, які пересуваються зі швидкістю понад 100 км.

А це черговий удар по військових спроможностях та безпеці країни.

І кожен такий крок подають як внесок у мирний процес.

За цією логікою наступним кроком цілком природно стане передача Петріотів для захисту російських НПЗ.

Адже мир по Трампу – це примушення України до капітуляції.

Те саме до речі робив Чемберлен у 1938, підігруючи Гітлеру.

Але це призвело не до миру, а до Другої світової.

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