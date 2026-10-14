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Блог

Віктор Таран
Віктор Таран

ветеран російсько-української війни

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Сьогодні Starlink, завтра Patriot для Путіна? До чого веде американська формула миру

Сьогодні Starlink, завтра Patriot для Путіна? До чого веде американська формула миру
Трамп і Путін

Американські кроки до миру виглядають дедалі послідовніше.

Спочатку купуємо в Росії дизель. Потім Київ перестає отримувати розвідувальну інформацію про пуски балістики.

Далі сьогодні вимкнули "Старлінки", для користувачів, які пересуваються зі швидкістю понад 100 км.

А це черговий удар по військових спроможностях та безпеці країни.

І кожен такий крок подають як внесок у мирний процес.

За цією логікою наступним кроком цілком природно стане передача Петріотів для захисту російських НПЗ.

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Адже мир по Трампу – це примушення України до капітуляції.

Те саме до речі робив Чемберлен у 1938, підігруючи Гітлеру.

Але це призвело не до миру, а до Другої світової.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віктора Тарана
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