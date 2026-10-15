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"Слід чинити тиск на Росію": Каллас висловилася про поновлення ударів України по російських НПЗ

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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"Слід чинити тиск на Росію": Каллас висловилася про поновлення ударів України по російських НПЗ
Кая Каллас заявила, що рішення України відновити удари по російських НПЗ є виправданим. Джерело: Getty

Рішення України відновити удари по російських нафтопереробних заводах є виправданим, адже такі атаки можуть обмежити нафтові доходи країни-агресора, які вона використовує для фінансування війни. Європейський Союз вважає, що для припинення бойових дій необхідно посилювати тиск на Москву, а не змушувати Київ іти на поступки.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, повідомляє Європейська правда. Вона наголосила на необхідності обмежити доходи Росії від продажу нафти, оскільки вона є одним із головних джерел фінансування її військових дій.

Каллас пояснила, чому Україна відновила удари по російських НПЗ

За словами Каллас, значна частина коштів, які Росія спрямовує на ведення війни, надходить саме від нафтових доходів. Тому українські удари по нафтопереробних потужностях мають на меті позбавити Москву ресурсів для продовження агресії.

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"Більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна, поновивши удари по НПЗ, явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже, як ви розумієте, припинення фінансування війни – це єдиний спосіб досягти цього", – заявила дипломатка.

''Слід чинити тиск на Росію'': Каллас висловилася про поновлення ударів України по російських НПЗ

Кая Каллас. Джерело: Getty

ЄС закликає посилити тиск на Росію

Каллас також наголосила, що міжнародна спільнота має зосередитися на посиленні тиску на країну-агресора, а не на примуванні України до капітуляції. За її словами, Євросоюз дотримується чіткої позиції щодо того, на кого мають бути спрямовані зусилля для завершення війни.

"Ми вважаємо, що для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати, і в цьому питанні ми демонструємо тверду рішучість", – підкреслила висока представниця ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах, пояснюючи це нібито дефіцитом дизельного пального у світі. Згодом Вашингтон передав Києву відповідну вимогу, а також обговорював можливість припинення обміну розвідувальними даними з Україною.

Як писав OBOZ.UA, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, під час якої Київ на прохання США утримувався від таких атак. Водночас Росія продовжувала обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, тому надалі Україна погодиться на тимчасове припинення ударів лише за умови постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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