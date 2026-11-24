Україна не має наміру завдавати шкоди Лівії чи її громадянам і зацікавлена в подальшому розвитку двосторонніх відносин. Насправді відповідальність за небезпеку для лівійської території лежить на Росії, яка використовує інфраструктуру інших держав для забезпечення власних військових потреб.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам медіа. Посадовець також пояснив правові підстави українських ударів по російських військових об'єктах за межами території України.

Отже дії України є реалізацією невід'ємного права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН. Він підкреслив, що міжнародне право не обмежує можливість захищатися залежно від того, де саме перебуває законна військова ціль.

До таких цілей представник МЗС відніс російські військові кораблі, вантажні судна, які транспортують військову техніку та ресурси, а також танкери тіньового флоту, що допомагають фінансувати й забезпечувати російську воєнну машину.

"Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони", – наголосив Тихий.

Речник МЗС також зазначив, що Росія систематично використовує військову присутність і логістичну інфраструктуру за межами власної території, зокрема в Африці. Це дозволяє країні забезпечувати військові операції та нарощувати спроможності для продовження війни проти України.

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Тихий також звернув увагу на регулярне прибуття до Лівії російських військових кораблів і суден, які перевозять зброю. Саме їх він назвав джерелом загрози для країни.

"Лівії варто адресувати свої питання Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку", – заявив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас він запевнив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а її дії не мають на меті завдати шкоди цій державі чи її народу. Київ також зацікавлений у подальшому розвитку співпраці з Тріполі.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які 22 листопада "реалізували надскладну операцію поблизу берегів Лівії". Йдеться про знищення двох кораблів, які держава-агресор використовувала у військових цілях.