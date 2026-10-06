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Скороход пропонує відмовитись від курсу України на вступ до НАТО і відновити нейтральний статус: проєкт змін до Конституції

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
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Скороход пропонує відмовитись від курсу України на вступ до НАТО і відновити нейтральний статус: проєкт змін до Конституції
Народна депутатка України Анна Скороход. Джерело: facebook.com/A.Skorokhod

Народна депутатка Анна Скороход, за даними політолога Віктора Уколова, внесла проєкт змін до Конституції України, який передбачає відмову від стратегічного курсу на набуття повноправного членства в НАТО та закріплення нейтрального статусу держави.

Про це Уколов заявив 6 жовтня у своєму дописі у Facebook. Він також закликав звернути увагу на можливих співавторів документа. Він зазначив, що до 20 жовтня законопроєкт відкритий у системі Верховної Ради для підписання іншими народними депутатами.

Скороход пропонує відмовитись від курсу України на вступ до НАТО і відновити нейтральний статус: проєкт змін до Конституції

Уколов закликав звернути увагу на співавторів. Джерело: facebook.com/VikUkolov

Зміни до Конституції

У порівняльній таблиці до документа зазначено, що пропонується прибрати з преамбули Конституції слова про "незворотність європейського та євроатлантичного курсу України", залишивши положення про європейський курс. Натомість у текст пропонується додати норму про нейтральний статус України.

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У документі, копія якого є в редакції OBOZ.UA, нейтральний статус визначається як гарантування невходження України до будь-якого військового союзу та підтвердження відсутності прагнення вчинення агресії проти будь-якої країни.

Також проєкт передбачає зміни до статті 85 Конституції. З повноважень Верховної Ради пропонується прибрати положення про реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Окремі зміни стосуються повноважень президента та Кабінету Міністрів. Зокрема, із відповідних положень пропонується вилучити згадки про забезпечення стратегічного курсу на членство України в НАТО.

Водночас у новій редакції статті 102 передбачається, що президент буде гарантом реалізації нейтрального статусу України, який включатиме невходження до будь-якого військового союзу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Зеленський на саміті НАТО розповів про успіхи у війні і пояснив, чому Україна має бути в Альянсі

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