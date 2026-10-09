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"Скоро": у Кремлі анонсували телефонну розмову Трампа з Путіним

Іван ЧерленськийІван Черленський
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"Скоро": у Кремлі анонсували телефонну розмову Трампа з Путіним
Дмитро Пєсков. Джерело: GettyImages

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися найближчим часом. Водночас точної дати контакту поки немає.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Його слова передало російське державне інформаційне агентство ТАСС.

У Кремлі також поки не знають, чи приїдуть до Росії у жовтні американські перемовники Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Пєсков зазначив, що в Москві завжди раді бачити представників США, а Путін готовий зустрічатися з ними.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним найближчим часом. За словами американського президента, вони мали обговорити ситуацію навколо можливого випадку чуми в Росії. Трамп додав, що США очікують отримати більше інформації про цей інцидент.

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Раніше Пєсков заявляв, що Росія продовжуватиме війну проти України, аби, за його словами, повністю забезпечити свої національні інтереси. Він також стверджував, що це зумовлено відсутністю "здорових заяв" із боку західних країн.

Нагадаємо, 7 жовтня, у день свого 74-річчя, Путін зустрівся з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером. У Кремлі повідомили, що диктатор запросив давнього знайомого до себе додому. На оприлюднених фотографіях вони позували біля печі та самовара, однак де саме відбулося святкування, офіційно не уточнили.

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