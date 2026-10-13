Скільки європейців підтримують швидкий вступ України до ЄС: результати опитування
Україна пов’язує свої надії на стійкий мир і стабільне майбутнє з якнайшвидшим вступом до Європейського Союзу. Однак у самих країнах блоку підтримка прискореної інтеграції поступово знижується.
Нове дослідження виявило суттєвий розрив у поглядах між громадянами України та мешканцями Євросоюзу. Про це свідчать результати дослідження Фонду Бертельсманна.
Погляди в Україні та Євросоюзі
Згідно з результатами соціологічного опитування, переважна більшість жителів України розраховує на швидке розширення блоку. Станом на жовтень 2026 року 83% українців хочуть, щоб країна вступила до ЄС уже в найближчі роки.
Водночас серед населення країн Євросоюзу цю позицію поділяє менше половини респондентів. За швидке приєднання України виступають лише 47% громадян ЄС.
Скептицизм у Німеччині та Румунії
Рівень схвалення прискореної інтеграції суттєво відрізняється залежно від країни. Серед десяти найбільших держав ЄС найбільший скептицизм демонструють мешканці Німеччини та Румунії.
Якнайшвидше вступ підтримують лише 41% населення Німеччини. У Румунії зафіксовано найнижчий показник серед великих країн ЄС — 40%.
Швеція є лідером за рівнем оптимізму. У цій країні 69% населення підтримують якнайшвидше вступ України до Європейського Союзу.
Як змінилося ставлення німців з 2022 року
Динаміка суспільних настроїв у Німеччині свідчить про помітне охолодження до теми оперативного розширення ЄС. На початку повномасштабної російської агресії у 2022 році 60% німців висловлювалися за прискорену процедуру прийняття України. Наразі цей показник знизився на 19 процентних пунктів.
Нагадаємо, що всі держави-члени Європейського Союзу домовилися відкрити нові кластери – 2-й і 3-й – у переговорах про вступ України до блоку. Те саме стосується й Молдови.
Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня призначив Тараса Качку послом України в Європейському Союзі. Серед першочергових завдань дипломат назвав забезпечення фінансової підтримки, зокрема оборонних коштів, а також розширення присутності української оборонної промисловості на європейському ринку.
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