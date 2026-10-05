Скільки українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку: опитування розкрило настрої

В Україні 40% громадян вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, тоді як 45% дотримуються протилежної думки. Ще 15% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

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Такі результати показало всеукраїнське опитування думки "Омнібус", яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів 12–21 вересня 2026 року. У ньому методом телефонних інтерв’ю опитали 1002 дорослих громадян України, які проживали на підконтрольній уряду території.

Як змінилися настрої українців

Порівняно з попереднім опитуванням КМІС, проведеним у лютому 2024 року, частки респондентів змінилися незначно. Кількість тих, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, зменшилася з 44% до 40%.

Водночас частка тих, хто вважає напрямок розвитку справ неправильним, статистично значуще не змінилася: у лютому 2024 року таку думку висловлювали 46%, а зараз – 45%. Натомість побільшало людей, які не визначилися з відповіддю – з 10% до 15%.

Як оцінюють напрямок розвитку країни залежно від довіри до Зеленського

КМІС також проаналізував відповіді залежно від того, наскільки респонденти довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

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Навіть серед тих, хто повністю довіряє главі держави, 39% або вважають напрямок розвитку справ неправильним, або не змогли визначитися. Водночас 61% цієї групи вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Серед респондентів, які скоріше довіряють Зеленському, частка тих, хто позитивно оцінює напрямок розвитку країни, складає 54%.

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Водночас серед громадян, які не довіряють президенту, більшість вважає напрямок розвитку справ неправильним.

Нагадаємо, вересневе опитування також показало електоральні настрої українців. Зокрема, у разі проведення парламентських виборів потенційна партія Андрія Білецького "Третя Штурмова" могла б отримати 10,8% голосів усіх опитаних, або 13,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором.

Як писав OBOZ.UA, у разі проведення парламентських виборів 11,1% усіх опитаних готові були б проголосувати за "Європейську Солідарність". Водночас 11,4% підтримали б потенційну партію Володимира Зеленського, а 13,2% – потенційну партію Валерія Залужного.