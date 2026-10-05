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Скільки українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку: опитування розкрило настрої

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Скільки українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку: опитування розкрило настрої
В Україні 40% громадян вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку. Джерело: Pexels

В Україні 40% громадян вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, тоді як 45% дотримуються протилежної думки. Ще 15% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Такі результати показало всеукраїнське опитування думки "Омнібус", яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів 12–21 вересня 2026 року. У ньому методом телефонних інтерв’ю опитали 1002 дорослих громадян України, які проживали на підконтрольній уряду території.

Як змінилися настрої українців

Порівняно з попереднім опитуванням КМІС, проведеним у лютому 2024 року, частки респондентів змінилися незначно. Кількість тих, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, зменшилася з 44% до 40%.

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Водночас частка тих, хто вважає напрямок розвитку справ неправильним, статистично значуще не змінилася: у лютому 2024 року таку думку висловлювали 46%, а зараз – 45%. Натомість побільшало людей, які не визначилися з відповіддю – з 10% до 15%.

Скільки українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку: опитування розкрило настрої

На Вашу думку, справи в Україні розвиваються у неправильному чи правильному напрямку? Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Як оцінюють напрямок розвитку країни залежно від довіри до Зеленського

КМІС також проаналізував відповіді залежно від того, наскільки респонденти довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Навіть серед тих, хто повністю довіряє главі держави, 39% або вважають напрямок розвитку справ неправильним, або не змогли визначитися. Водночас 61% цієї групи вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Скільки українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку: опитування розкрило настрої

Сприйняття напрямку справ у розрізі довіри до В. Зеленського. Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Серед респондентів, які скоріше довіряють Зеленському, частка тих, хто позитивно оцінює напрямок розвитку країни, складає 54%.

Водночас серед громадян, які не довіряють президенту, більшість вважає напрямок розвитку справ неправильним.

Нагадаємо, вересневе опитування також показало електоральні настрої українців. Зокрема, у разі проведення парламентських виборів потенційна партія Андрія Білецького "Третя Штурмова" могла б отримати 10,8% голосів усіх опитаних, або 13,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором.

Як писав OBOZ.UA, у разі проведення парламентських виборів 11,1% усіх опитаних готові були б проголосувати за "Європейську Солідарність". Водночас 11,4% підтримали б потенційну партію Володимира Зеленського, а 13,2% – потенційну партію Валерія Залужного.

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