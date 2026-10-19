Скільки українців проти виведення українських військ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США і Європи: результати опитування

Більшість українців не підтримують виведення Сил оборони з Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. За результатами опитування, 61% респондентів вважають таку поступку категорично неприйнятною, тоді як 35% готові допустити такий сценарій.

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Найбільше противників цієї пропозиції зафіксували в Києві. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Більшість українців категорично проти передачі Донбасу Росії

Так, передачу всього Донбасу під контроль країни-агресорки в обмін на гарантії безпеки від США та Європи категорично відкидають 61% опитаних українців.

Ще 35% допускають такий варіант, хоча більшість із них визнають, що це складна поступка. Не визначилися зі своєю позицією 4% респондентів.

У КМІС наголосили, що порівняно з періодом від кінця липня до початку серпня суттєвих змін у громадській думці не зафіксували.

До оголошення "дизельної угоди" між США та РФ та подальшого тиску на Україну категорично проти передачі Донбасу були 57% опитаних, а в опитуванні 10–16 жовтня – 62%. Тож наразі дані не свідчать про зростання готовності українців погодитися на таку пропозицію.

Столиця серед найбільших противників передачі Донбасу

Найбільше прихильників схвалення такого сценарію зафіксовано на сході країни. Зокрема на Харківщині 45% респондентів допускають пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки. Водночас 51% жителів цього регіону категорично проти.

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В інших областях, зокрема на Півдні та в Нижньому Подніпров’ї, частка тих, хто рішуче відкидає цю пропозицію, становить 60–66%.

Окремо дослідники відзначили позицію киян. Попри регулярні російські атаки балістичними ракетами та реактивними дронами, 66% мешканців столиці категорично не погоджуються на такий варіант. Це найвищий показник серед усіх регіонів України.

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Нагадаємо, 75% українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни, тоді як 21% виступають проти такого варіанту. Водночас у дослідженні наголошувалося, що саме питання про переговори не означає готовності українців погоджуватися на поступки Росії.

Як писав OBOZ.UA, вересневе опитування також показало електоральні настрої українців. Зокрема, у разі проведення парламентських виборів потенційна партія Андрія Білецького "Третя Штурмова" могла б отримати 10,8% голосів усіх опитаних, або 13,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором.