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Скільки українців обізнані про справу "Карфаген" і чи довіряють матеріалам, оприлюдненим НАБУ: результати опитування

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
96
Скільки українців обізнані про справу "Карфаген" і чи довіряють матеріалам, оприлюдненим НАБУ: результати опитування
Чоловіки частіше висловлюють довіру до матеріалів НАБУ, ніж жінки. Джерело: НАБУ

Майже 75% українців обізнані про затримання генерала СБУ та високопосадовців Національної поліції в межах справи "Карфаген". Водночас матеріалам, оприлюдненим НАБУ щодо ймовірного "кришування шахрайських колцентрів", довіряють 68,1% опитаних.

Рівень обізнаності та довіри відрізняється залежно від статі, віку й розміру населеного пункту. Такі результати дослідження компанії "Active Group", проведеного 8 листопада 2026 року за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology".

Скільки українців знають про справу "Карфаген"

Про те, що НАБУ і САП затримали генерала СБУ та високопосадовців Національної поліції, упевнено знають 74,9% респондентів.

Ще 16,5% опитаних обрали відповідь "Щось чув, не певен", а 8,6% заявили, що вперше чують про цю справу.

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Рівень обізнаності відрізняється залежно від статі. Серед чоловіків про затримання впевнено знають 82,9%, тоді як серед жінок цей показник становить 68,3%.

Найбільше обізнаних про справу серед старших вікових груп. Зокрема, серед людей віком 56–65 років про неї впевнено знають 84,7%, а серед респондентів віком від 66 років – 86,6%. Для порівняння, серед молоді від 18 до 25 років цей показник становить 65,1%.

Скільки українців обізнані про справу ''Карфаген'' і чи довіряють матеріалам, оприлюдненим НАБУ: результати опитування

Інфографіка. Джерело: Скриншот

Чи довіряють українці матеріалам НАБУ

Матеріалам, які НАБУ оприлюднило в межах розслідування щодо "кришування шахрайських колцентрів", довіряють 68,1% учасників опитування.

Повністю довіряють оприлюдненій інформації 22,8% респондентів, ще 45,3% – скоріше довіряють.

Не довіряють матеріалам НАБУ 21,1% опитаних. Із них 16,8% скоріше не довіряють, а 4,3% зовсім не довіряють. Ще 10,8% учасників дослідження не змогли визначитися з відповіддю.

Скільки українців обізнані про справу ''Карфаген'' і чи довіряють матеріалам, оприлюдненим НАБУ: результати опитування

Інфографіка. Джерело: Скриншот

Як відрізняється рівень довіри залежно від статі та віку

Чоловіки частіше висловлюють довіру до матеріалів НАБУ, ніж жінки. Серед них цей показник становить 76,4%, тоді як серед жінок – 61,2%.

Також рівень довіри відрізняється залежно від розміру населеного пункту. У мегаполісах матеріалам НАБУ довіряють 75,1% опитаних, а в містах із населенням до 100 тисяч мешканців – 60,7%.

Найвищі показники довіри зафіксували серед старших респондентів. У віковій групі 56–65 років матеріалам НАБУ довіряють 76,0% опитаних, а серед людей віком від 66 років – 79,3%.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський заявив про нові кадрові рішення в Службі безпеки України після резонансного викриття, пов'язаного з угрупованням "Хімпром".За його словами, частина звільнень у відомстві вже відбулася, але будуть і подальші кадрові зміни. Глава держави наголосив на необхідності повного розслідування та покарання всіх причетних до злочинів і насильства проти людей. 

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