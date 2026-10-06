Скільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настрої

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнСпівак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Удари по РосіїНе лише НПЗ та військові об’єкти: на території Росії є унікальні цілі, удари по яких можуть стати кошмаром для агресораСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в ЛондоніУ сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в ЛондоніОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуМешканцям Києва та низки областей показали нові графіки відключень: де не буде світла 6 жовтня"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР

Скільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настрої

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 3,0 т.
Скільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настрої
Ілюстративне зображення. Дівчина проводить опитування. Джерело: magnific.com

Більшість українців (75%) допускають на нинішньому етапі проведення перемовин із Росією для завершення війни. Не допускають такого варіанта – 21%.

Решта 4% не визначилися із відповіддю. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Результати опитування оприлюднив КМІС.

Що відомо

Опитування було проведене протягом 12-21 вересня нинішнього року. Питання звучало так: "Ви допускаєте чи ні проведення зараз перемовин з Росією для закінчення війни?"

Згідно з його результатами 75% респондентів допускають варіант проведення нині перемовин із Росією для завершення війни. Тим часом не допускають такого варіанта подій 21% опитаних. І 4% не визначилися із відповіддю.

Читайте також
Джон СмітДжон Сміт
icon 5,1 т.
Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення
icon 5,1 т.
Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення
Тарас РадьТарас Радь
icon 4,4 т.
План, який може зламати Україну: навіщо підкидають суспільству "мирну капітуляцію"
icon 4,4 т.
План, який може зламати Україну: навіщо підкидають суспільству "мирну капітуляцію"
Дмитро ТомчукДмитро Томчук
icon 3,1 т.
Нафта, НПЗ і "мир". Що насправді може стояти за вимогами зупинити українські удари
icon 3,1 т.
Нафта, НПЗ і "мир". Що насправді може стояти за вимогами зупинити українські удари

У КМІС зазначили, що практично такі самі результати були в лютому 2025 року.

Також там наголосили, що формулювання запитання передбачало лише факт проведення перемовин, а не поступки Росії. Тому виходячи з цього некоректно трактувати це запитання як рівень підтримки поступок на користь Росії.

Результати опитування.Джерело: КМІС

Коментар виконавчого директора КМІС Антона Грушецького

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький на основі результатів проведеного опитування прокоментував, що у питаннях війни і миру українці продовжують демонструвати високу стійкість.

"Попри посилення російського терору проти цивільного населення і при цьому не завжди достатньо рішучу та підкріплену реальними діями реакцію наших західних партнерів, українці готові нести тягар війни і далі до досягнення прийнятного миру", – зазначив Грушецький.

Також він наголосив, що українці зберігають конструктивний підхід і відкриті до складних компромісів.

"Як ми бачимо, більшість допускають і перемовини з Росією, і заморожування бойових дій по нинішній лінії фронту (за окремих умов), і те, що в результаті завершення війни можуть бути де-факто (але не де-юре) територіальні втрати. Проте ці компроміси не мають бути односторонніми поступками і тим, що буде схоже на капітуляцію України", – пояснив виконавчий директор КМІС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що більшість українців, а саме 79% вважає, що у війні з Росією зрештою переможе Україна. Водночас частка тих, хто безумовно переконаний у перемозі, з липня зменшилася з 60% до 47%, що свідчить про зростання невпевненості у суспільстві.

Схожі теми
опитуванняВійна в УкраїніУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись