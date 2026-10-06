Скільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настрої

Більшість українців (75%) допускають на нинішньому етапі проведення перемовин із Росією для завершення війни. Не допускають такого варіанта – 21%.

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Решта 4% не визначилися із відповіддю. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Результати опитування оприлюднив КМІС.

Що відомо

Опитування було проведене протягом 12-21 вересня нинішнього року. Питання звучало так: "Ви допускаєте чи ні проведення зараз перемовин з Росією для закінчення війни?"

Згідно з його результатами 75% респондентів допускають варіант проведення нині перемовин із Росією для завершення війни. Тим часом не допускають такого варіанта подій 21% опитаних. І 4% не визначилися із відповіддю.

У КМІС зазначили, що практично такі самі результати були в лютому 2025 року.

Також там наголосили, що формулювання запитання передбачало лише факт проведення перемовин, а не поступки Росії. Тому виходячи з цього некоректно трактувати це запитання як рівень підтримки поступок на користь Росії.



Результати опитування. Джерело: КМІС

Коментар виконавчого директора КМІС Антона Грушецького

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Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький на основі результатів проведеного опитування прокоментував, що у питаннях війни і миру українці продовжують демонструвати високу стійкість.

"Попри посилення російського терору проти цивільного населення і при цьому не завжди достатньо рішучу та підкріплену реальними діями реакцію наших західних партнерів, українці готові нести тягар війни і далі до досягнення прийнятного миру", – зазначив Грушецький.

Також він наголосив, що українці зберігають конструктивний підхід і відкриті до складних компромісів.

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"Як ми бачимо, більшість допускають і перемовини з Росією, і заморожування бойових дій по нинішній лінії фронту (за окремих умов), і те, що в результаті завершення війни можуть бути де-факто (але не де-юре) територіальні втрати. Проте ці компроміси не мають бути односторонніми поступками і тим, що буде схоже на капітуляцію України", – пояснив виконавчий директор КМІС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що більшість українців, а саме 79% – вважає, що у війні з Росією зрештою переможе Україна. Водночас частка тих, хто безумовно переконаний у перемозі, з липня зменшилася з 60% до 47%, що свідчить про зростання невпевненості у суспільстві.