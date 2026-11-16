Скільки німців вважають Росію загрозою: результати опитування

62% німців вважають Росію загрозою Німеччини, 24% опитаних не погоджуються з таким твердженням. За те, що до Росії треба застосовувати жорсткіші заходи, виступили 51% опитаних, проти – 31%.

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Такі результати показав політичний моніторинг SPIEGEL-Ipsos. Результати його оприлюднило видання Der Spiegel.

Що показало опитування

Понад 80% виборців ХДС/ХДС, СДПН і "Зелених" вважають Росію загрозою. Серед прихильників "Лівих" такої думки дотримуються 54%. Серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" – 26%; 39% її прихильників "зовсім не погодилися" з твердженням, що Росія загрожує Німеччині, а ще 21% "скоріше не погодилися".

Результати опитування. Джерело: Скриншот Der Spiegel.

Серед виборців Союзу за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянсу Сари Вагенкнехт) 25% погодилися, що Росія становить загрозу, а 41% заперечили. Зазначається, що для виборців BSW статистична похибка становить 12 відсоткових пунктів, тому ці результати менш точні.

51% опитаних погодилися з твердженням про те, що Німеччина та ЄС повинні діяти жорсткіше проти Росії, наприклад, за допомогою санкцій.

Три чверті опитаних вважають, що відповідальність за війну в Україні лежить на Росії: 55% "повністю погодилися" з цим твердженням, ще 18% "скоріше погодилися". Майже 40% прихильників "АдН" і BSW також покладають відповідальність на Москву.

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За даними політичного моніторингу Spiegel-Ipsos, 43% німців "побоюються, що до 2030 року між Росією та Німеччиною спалахне війна", 37% не бояться такої можливості, а 14% відповіли "ні так, ні ні".

Було опитано 2019 осіб по всій Німеччині з 5 по 8 листопада 2026 року. Статистична похибка становить до 2,2 відсоткового пункту.

Результати опитування. Джерело: Скриншот Der Spiegel.

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