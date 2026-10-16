Скільки грошей потрібно Україні від ЄС на оборону у 2027 році: Зеленський назвав суму

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу надати Україні щонайменше 70 млрд євро додаткової підтримки у 2027 році. За його словами, загальна вартість війни для України наступного року становитиме 155 млрд євро, а додаткові кошти потрібні на оборону, озброєння та зміцнення стійкості держави.

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Про це Зеленський заявив у зверненні до учасників засідання Європейської ради. Президент наголосив, що 70 млрд євро є реалістичною сумою, яка допоможе Україні стримувати Росію та збільшити тиск на її військові спроможності.

Зеленський попросив ЄС знайти додаткові 70 млрд євро

"Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію", – сказав президент.

За його словами, йдеться саме про додаткове фінансування, необхідне Україні у 2027 році для забезпечення оборонних потреб та стійкості держави.

Україна хоче збільшити виробництво дронів у два-три рази

Зеленський окремо наголосив на ролі безпілотників у бойових діях. За його словами, саме завдяки дронам українські військові зупиняють більшість російських штурмів на фронті та перерізають шляхи постачання російських військ.

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Президент також зазначив, що українські дрони допомагають послаблювати російську економіку.

Водночас Україна має можливість істотно наростити виробництво безпілотників, але для цього бракує фінансування.

За його словами, збільшення фінансування дало б змогу Україні чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж зараз.

"Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні.а", – заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що додаткові кошти потрібні не лише для закупівлі готового озброєння, а й для розширення виробничих можливостей України.

Йдеться передусім про нарощування виробництва дронів та інших видів озброєння, які можуть безпосередньо впливати на ситуацію на полі бою та здатність України протидіяти російській агресії.

Цьому сприятимуть також інвестиції в оборонні підприємства в Україні й у спільне виробництво безпілотників та іншої зброї у країнах-партнерах.

Як повідомляв OBOZ.UA, у зверненні до учасників засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський також заявив, що США можуть вплинути на рішення російського диктатора Путіна щодо завершення війни. Для цього Вашингтон має посилити тиск на Кремль і дати чітко зрозуміти, що продовження агресії не приноситиме Росії грошей.