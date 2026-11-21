Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову відзначився порцією агресивних висловлювань на адресу України. Член російського уряду заявив, що більша частина України – це "споконвічно російські землі".

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Також він дав зрозуміти, що Москва не визнає державність України як таку. Про це Лавров розповів у коментарі російським пропагандистським медіа.

На що зазіхнув агресор

Глава зовнішньополітичного відомства дав зрозуміти, що російська армія не має наміру зупинятися в Донецькій області, адже більшу частину південно-східної та центральної України у Росії вважають "своїми землями".

Крім того, українофоб заявив, що, окрім військових цілей, Кремль має завдання "перемогти печерну русофобію". Водночас Лавров дав зрозуміти, що не визнає державу Україна, заявивши, що йдеться про "простір, який зараз називається Україною".

"Південний схід України та більша частина центральної України, включно з Києвом, – це, безумовно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який охрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі й походили. Думаю, що зараз у нас найголовніша перемога, крім досягнення цілей спеціальної військової операції, але пов’язане з цими цілями завдання – це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні, точніше, на тому просторі, який зараз називається Україною", – заявив Лавров.

Водночас він наголосив, що російські війська не хочуть окупувати західні регіони України. На думку Лаврова, на території сусідньої держави живе народ, якому протистоїть Москва з радикальними націоналістичними ідеями.

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"Тому я б не став говорити, що вся територія нинішньої України – це місце проживання єдиного народу. На Заході багато хто сповідує культуру й цінності, які цілком протилежні нашим. Українські лідери, які приходили до влади ще за Кучми й аж до Януковича, були змушені якось зважати на те, що ці радикальні націоналістичні ідеї мали дуже сильний вплив не лише на Заході країни, а й поширювалися на інші частини України. І вирішили загравати з ними", – видав Лавров.

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Як писав OBOZ.UA, Лавров заявив, що цілі війни проти України, сформульовані російським диктатором Володимиром Путіним, залишаються незмінними. Також він розкритикував позицію європейських лідерів щодо участі Євросоюзу в переговорах і необхідності припинення вогню.