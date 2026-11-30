Наразі Кремль не веде реалістичних мирних переговорів і висуває Києву завищені й "абсурдно нереалістичні" вимоги. Керівництво держави-агресора РФ сподівається, що цієї зими зможе зламати українців.

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Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. В інтерв'ю для YouTube-каналу Studio Serio, опублікованому 29 листопада, він розкритикував підхід кремлівського диктатора Володимира Путіна.

За словами Сікорського, "традиція радянської дипломатії полягає в тому, щоб вимагати 1000% у надії, що інша сторона дасть 50%".

Очільник польської дипломатії припускає, що Путін "усе ще сподівається зламати українців цієї зими". Але є ймовірність, що він змінить думку, якщо Україна вистоїть.

"Можливо, лише якщо йому не вдасться їх зламати, він буде готовий до серйозних переговорів, адже сьогодні він висуває абсурдно нереалістичні вимоги", – сказав голова МЗС РП.

На запитання про те, чим усе може скінчитися, міністр заявив: "Ми знаємо, чого хочемо. Я маю на увазі Україну в кордонах, які можна захистити, і таку, що здатна до інтеграції з Європейським Союзом". Інтерв'юер уточнив, чи реально це. "Українці за це борються", – відповів Сікорський.

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Як раніше писав OBOZ.UA, майже половина громадян Польщі підтримують розірвання дипломатичних відносин із РФ через порушення російськими ракетами повітряного простору країни. За такий крок виступають 47,4% опитаних, тоді як понад чверть респондентів не підтримують відповідної ініціативи.

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