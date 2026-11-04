Сі Цзіньпін готується до зустрічі з Трампом і Путіним: у Bloomberg пояснили, що це означає

У Китаї заявили про підготовку до зустрічі з США та Росією, яка може відбутися на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені (Китай) 18-19 листопада. Така зустріч Росії потрібна для того, щоб вийти з міжнародної ізоляції.

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Окрім того, це потенційно дозволило б Сі стати посередником у зближенні диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це зазначило видання Bloomberg.

Що відомо

У Китаї зазначили, що контактують зі США та Росією щодо потенційної зустрічі їхніх президентів Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на саміті АТЕС у Китаї.

Водночас і Трамп, і Путін уже публічно висловили зацікавленість у участі в зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін засвідчила про готовність Пекіна до такої розмови.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами щодо можливої ​​зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", – сказала Мао на брифінгу в Пекіні, коли її запитали про плани щодо зустрічі трьох президентів у Шеньчжені.

Для диктатора Путіна така зустріч стала б важливою в спробах Росії вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну та потенційно дозволила б Сі виступити посередником у зближенні Путіна та Трампа.

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У виданні зауважили, що тристоронній саміт між Китаєм, Росією та США не має сучасного прецеденту. Його найближчим порівнянням може бути Ялтинська конференція 1945 року, коли радянський диктатор Йосип Сталін, президент США Франклін Д. Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрілися, щоб обговорити реорганізацію Європи, оскільки нацистська Німеччина наближалася до поразки у Другій світовій війні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 24 вересня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі главу КНР Сі Цзіньпіна, який прибув до Вашингтона з державним візитом. Попри дружній тон зустрічі, США та Китай залишаються стратегічними конкурентами. Переговори мали на меті стабілізувати відносини між двома державами.

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