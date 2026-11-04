Сі Цзіньпін готується до зустрічі з Трампом і Путіним: у Bloomberg пояснили, що це означає

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Електромережі в Україні. ІлюстраціяТариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*годУ справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов. Ілюстративне фото.НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. ВідеоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуудар по КиєвуРосія розширила список засобів терору для ударів по Україні та готується до наступного "ривка": аналіз за місяцьДемократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуДемократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дешевшеУ НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї: у відомстві відреагували. Усі подробиціУ НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї: у відомстві відреагували. Усі подробиці"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують йогоТрамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"Трамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Сі Цзіньпін готується до зустрічі з Трампом і Путіним: у Bloomberg пояснили, що це означає

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,0 т.
Сі Цзіньпін готується до зустрічі з Трампом і Путіним: у Bloomberg пояснили, що це означає
Російський диктатор Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін

У Китаї заявили про підготовку до зустрічі з США та Росією, яка може відбутися на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені (Китай) 18-19 листопада. Така зустріч Росії потрібна для того, щоб вийти з міжнародної ізоляції.

Окрім того, це потенційно дозволило б Сі стати посередником у зближенні диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це зазначило видання Bloomberg.

Що відомо

У Китаї зазначили, що контактують зі США та Росією щодо потенційної зустрічі їхніх президентів Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на саміті АТЕС у Китаї.

Водночас і Трамп, і Путін уже публічно висловили зацікавленість у участі в зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
24,5 т.
Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
24,5 т.
Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Тарас РадьТарас Радь
19,1 т.
"Спасібо дєду за пабєду": Трамп подарував демократам Конгрес, але Україні радіти зарано
19,1 т.
"Спасібо дєду за пабєду": Трамп подарував демократам Конгрес, але Україні радіти зарано
Даниїл БорщДаниїл Борщ
5,3 т.
Маск відреагував на поразку республіканців, на підтримку яких витратив $445 млн
5,3 т.
Маск відреагував на поразку республіканців, на підтримку яких витратив $445 млн

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін засвідчила про готовність Пекіна до такої розмови.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами щодо можливої ​​зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", – сказала Мао на брифінгу в Пекіні, коли її запитали про плани щодо зустрічі трьох президентів у Шеньчжені.

Для диктатора Путіна така зустріч стала б важливою в спробах Росії вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну та потенційно дозволила б Сі виступити посередником у зближенні Путіна та Трампа.

У виданні зауважили, що тристоронній саміт між Китаєм, Росією та США не має сучасного прецеденту. Його найближчим порівнянням може бути Ялтинська конференція 1945 року, коли радянський диктатор Йосип Сталін, президент США Франклін Д. Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрілися, щоб обговорити реорганізацію Європи, оскільки нацистська Німеччина наближалася до поразки у Другій світовій війні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 24 вересня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі главу КНР Сі Цзіньпіна, який прибув до Вашингтона з державним візитом. Попри дружній тон зустрічі, США та Китай залишаються стратегічними конкурентами. Переговори мали на меті стабілізувати відносини між двома державами.

Схожі теми
Новини світуЗустріч Трампа і ПутінаСі ЦзіньпінСі ЦзіньпінВолодимир ПутінВолодимир ПутінДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!