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"Шопінг" депутаток "Євросолідарності" у Брюсселі – це ШІ-маніпуляція телеграм-каналів Банкової, – Геращенко

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
1,1 т.
"Шопінг" депутаток "Євросолідарності" у Брюсселі – це ШІ-маніпуляція телеграм-каналів Банкової, – Геращенко
Конгрес ЕРР women. Ірина Геращенко і Вікторія Сюмар. Джерело: Фейсбук Ірини Геращенко

Цими днями народні депутатки Ірина Геращенко і Вікторія Сюмар від "Європейської Солідарності" відвідали щорічний Конгрес ЕРР women у Брюсселі. Водночас телеграм-канали, пов’язані з Банковою, запустили у мережу маніпуляцію із "шопінгом" політикинь у відрядженні.

Про це написала депутатка Ірина Геращенко у фейсбуці.

Вона зазначила, що Конгрес зібрав представниць Європарламенту і парламентів країн ЄС. В Брюсселі знаходилися й інші депутати Верховної Ради України, але "помітили" лише її і Вікторію Сюмар. За словами Ірини Геращенко, цей сексистький політично вмотивований хейт зумовлений виключно їхньою опозицією.

''Шопінг'' депутаток ''Євросолідарності'' у Брюсселі – це ШІ-маніпуляція телеграм-каналів Банкової, – Геращенко

Джерело: Скриншот

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"Примітно, що на одній з панелей Конференції ЕРР women обговорювали ШІ і як брудні кампанії з залученням штучного інтелекту працюють проти жінок в політиці. Думаю, депутаткам "ЄС" варто підготувати для Європарламенту доповідь з цієї проблеми, бо всі ці ШІ картинки проти опозиції, коли інше медіаполе зачищене і політично цензуроване, дуже яскраво ілюструю реальний стан демократії і гендерної рівності в часи Зеленського", – підкреслила народна депутатка.

На заході Ірина Геращенко і Вікторія Сюмар два дні розповідали про геноцид РФ проти українців, реальну безпекову ситуацію, як РФ обходить санкції, переконували не розділяти Україну і Молдову в євроінтеграційному пакеті, презентували розгорнутий звіт про роботу жіночого крила партії "Європейська Солідарність", де 59% партійок – жінки.

"З них 105 нині в лавах ЗСУ. ЕРР відіграє ключову роль в підтримці України, аби зберегти підтримку – треба системо працювати з партнерами", – зауважила Геращенко.

''Шопінг'' депутаток ''Євросолідарності'' у Брюсселі – це ШІ-маніпуляція телеграм-каналів Банкової, – Геращенко

Конгрес ЕРР women. Джерело: Фейсбук Ірини Геращенко

Народна депутатка Олена Кондратюк підтримала політикинь "Євросолідарності" і назвала фейк у ТГ дезінформацією і атакою.

"Ось це є приклад гендерної дезінформації та фейку щодо жінок в політиці і є однією з форм атак на Iryna Gerashchenko і Вікторія Сюмар. І це не поодинокий факт. Подібні ганебні паскудства розповсюджують анонімні телеграм канали на багатьох жінок!

Телеграм як медіа інструмент потребує регулювання – про це будемо теж говорити на тижні гендерної рівності в парламенті – на початку грудня!", – підкреслила нардепка.

Як повідомляв OBOZ.UA, Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звіту.

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