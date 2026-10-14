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"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера": Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через угоду Трампа з Путіним. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
icon 8,9 т.
"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера": Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через угоду Трампа з Путіним. Відео
Зеленський дав інтерв'ю Пірсу Моргану. Джерело: Piers Morgan/Instagram

Президент України Володимир Зеленський почувається зрадженим після того як президент США Дональд Трамп уклав так звану дизельну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним і оголосив так зване енергетичне перемир’я, незважаючи на те, що країна-агресорка Росія продовжує обстріли інфраструктури України. За його словами, США опинилися на "невірному боці історії".

Вочевидь, що американського лідера хтось "підштовхує на неправильний бік" історії. Про це Зеленський розровів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленський

"Так. Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера", – відповів український лідер запитання, чи відчуває він зраду.

Також він сказав, що США опинилися не на тому боці історії, бо "радники Трампа помиляються".

"Якщо ти посередник, ти маєш залишатися посередині, а не на неправильному боці. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його на неправильний бік. Але це не той бік історії, який є правильним", – вважає український президент.

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Що передувало

Нагадаємо: минулого тижня переговірна група України вирушила до США, де мали відбутися зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами голови ОП Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Але після цього стало відомо, що американський президент Трамп домовився з російським диктатором Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Тож зустріч відбулась, але замість переговорів пролунали лише вимоги. Зокрема, на зустрічі американці передали Україні вимогу Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Причому пролунала погроза – якщо ні, то США зупинить обмін розвідданими з Україною.

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