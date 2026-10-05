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"Щодня збільшуємо рівень захисту": Зеленський анонсував нові контракти по системах протиповітряної оборони. Відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 84
"Щодня збільшуємо рівень захисту": Зеленський анонсував нові контракти по системах протиповітряної оборони. Відео
Володимир Зеленський записав нове звернення. Джерело: Скриншот ролика

Президент України заявив про підготовку нових домовленостей щодо систем ППО та ракет для них. За його словами, Україна також розраховує на швидке виробництво перехоплювачів для боротьби з російськими "шахедами".

Про це Володимир Зеленський розповів після доповіді Прем’єр-міністра України Сергія Корецького, міністра оборони, міністра інфраструктури та Збройних Сил України. Президент зазначив, що Україна щодня посилює захист і вже визначила завдання та має фінансування.

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"Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є", – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про підготовку нових контрактів щодо систем протиповітряної оборони та ракет для ППО. Водночас він наголосив, що наразі публічних деталей цих домовленостей немає.

Нові контракти

За словами Зеленського, рішення щодо нових контрактів уже є, а деталі можуть з’явитися пізніше. Він також закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів антибалістичної оборони.

"Нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик", – зазначив президент.

Він додав, що лідери інших держав бачать ситуацію та, за його словами, Росія не збирається переходити від ескалації до перемовин.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на Starlink.

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