"Щоб мир був тривалим – він має бути достойним": Зеленський окреслив своє бачення завершення війни

Україна працює над тим, щоб завершення війни не стало лише тимчасовою паузою перед новою російською агресією. Для цього необхідні узгоджені рішення з міжнародними партнерами та надійна система безпеки, яка не дозволить Росії знову розпочати бойові дії.

Відео дня

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Відеозапис виступу оприлюднено на YouTube-каналі президента.

Глава держави зазначив, що Україна координує свою позицію з Німеччиною та іншими європейськими партнерами. Важливо сформувати спільне бачення безпекових викликів, а також умов, за яких має завершитися війна.

"Європа – в процесі. Це обов’язково. І (Європа. – Ред.) в процесі досягнення миру. Ми робимо все, щоб був у нас спільний європейський погляд на всі безпекові виклики, на те, як і чим має закінчитися ця війна", – сказав Зеленський.

Очільник держави наголосив, що достойні умови завершення війни є одним із ключових принципів української позиції.

"Мир повинен бути достойним, і тоді він зможе стати тривалим. Це один з ключових наших принципів", – підкреслив глава України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після гуманітарної операції з евакуації людей з Олешок Україна пропонувала Росії продовжити та розширити режим тиші. Однак замість відповіді на цю ініціативу окупанти продовжили атаки, зокрема завдали ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.