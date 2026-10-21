''Що за чорт, Стів?'' У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-''гуманіста''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Руслан КравченкоКвартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з ВідняПісля переговорів Росія атакувала Київ балістикою: двоє постраждалих, пошкоджені будинки, СТО та АЗСПісля переговорів Росія атакувала Київ балістикою: двоє постраждалих, пошкоджені будинки, СТО та АЗС"Мені набридло": Клінтон розкритикував Трампа через "загравання" з Путіним. Відео"Мені набридло": Клінтон розкритикував Трампа через "загравання" з Путіним. ВідеоОпераційна, яка визначає майбутнє: як у Миколаєві створюють можливість рятувати пацієнтів зі складними травмамиОпераційна, яка визначає майбутнє: як у Миколаєві створюють можливість рятувати пацієнтів зі складними травмами"Мирні обговорення пройшли конструктивно": Віткофф анонсував тристоронні зустрічі на технічному рівні"Мирні обговорення пройшли конструктивно": Віткофф анонсував тристоронні зустрічі на технічному рівніВ Україні виставили на продаж активи одразу 6 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 6 банків: список назвВідключення світла в Україні. ІлюстраціяВідключення світла 22 жовтня: українцям надали графіки на завтра"Війна в кредит": у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про "успіхи" біля Добропілля"Війна в кредит": у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про "успіхи" біля ДобропілляДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівЯка риба найкорисніша для серця: кардіологи назвали найкращі варіантиЯка риба найкорисніша для серця: кардіологи назвали найкращі варіанти

"Що за чорт, Стів?" У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-"гуманіста"

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
903
"Що за чорт, Стів?" У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-"гуманіста"
Віткофф назвав Путіна гуманістом; у Конгресі обурились. Джерело: White House/Х

Спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф зазнав критики з боку законодавців-конгресменів після того, як назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом". Така оцінка кремлівського воєнного злочинця пролунала після рішення диктатора звільнити літнього американця, якого роками утримують у в’язниці Росії.

Зокрема, публічно розкритикували слова Віткоффа республіканці Том Тілліс, Джон Корнін і Дон Бейкон. Вони навіть порадили спецпосланцю Трампа "повернутися до України та запитати родини дітей, яких вбив Путін".

Що вважають конгресмени

"Що за чорт, Стіве? Подивися визначення слова "гуманізм". Яке принизливе й обурливе ствердження. Тобі варто поїхати назад в Україну й запитати в родин тих дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони, що твій друг Путін – "гуманіст", – зазначив Том Тілліс (конгресмен насправді використав нецензурну лайку "what the fuck", найбільш близький цензурний варіант звучить саме як "що за чорт", – OBOZ.UA).

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
21,5 т.
"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло
21,5 т.
"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
13,9 т.
Україна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці
13,9 т.
Україна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
13,2 т.
Переговори тривали близько трьох годин: Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі
13,2 т.
Переговори тривали близько трьох годин: Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі
''Що за чорт, Стів?'' У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-''гуманіста''

Джерело: скриншот

Що показово: люди сприймають слова конгресмена-республіканця як спробу виправдати всю партію, яка висунула "цього божевільного" Трампа у президенти. І тепер навіть лайку WTF вважають "запізнілими й надто слабкими словами".

''Що за чорт, Стів?'' У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-''гуманіста''

Джерело: скриншот

Також Вфткоффу демонструють "гуманізм" Путіна світлиною зі вбитою російськими загарбниками дитини.

"Ні. Путін – холоднокровний убивця", – своєю чергою зауважив в мережі республіканець Джон Корнін. Цими словами він, як і Том Тілліс прокоментував репортаж російських пропагандистів, які хизувалися, що Віткофф назвав Путіна "гуманістом".

''Що за чорт, Стів?'' У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-''гуманіста''

Допис Джона Корніна. Джерело: скриншот

"Гуманіст? Це той хлопець, який наказує скерувати ракетні удари по житлових будинках, завдає удари дронами по дитячих майданчиках і сам викрадає маленьких дітей?" – запитують американці під дописом Корніна.

"Ще одне приниження", – лаконічно зазначив законодавець, бригадний генерал Дон Бейкон, коментуючи слова Віткоффа.

''Що за чорт, Стів?'' У Конгресі обурились через заяву Віткоффа про Путіна-''гуманіста''

Допис Дона Бейкона. Джерело: скриншот

Американці, що коментують визначення законодавця, менш лаконічні. Вони вважають, що "репутація Республіканської партії повністю знищена", і тепер шкодують, що раніше віддали свої голоси "за партію холуїв та поплічників диктаторів-вбивць".

Що передувало

Віткофф під час розмови з російським диктатором згадав про гуманізм президента США Дональда Трампа, після чого звернувся до Путіна з такою самою схвальною характеристикою.

"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп – гуманіст. Ви й самі гуманіст, сер, і я віддаю цьому належне. Я схвалюю це", – сказав спецпосланець.

Віткофф мав на увазі обіцянку Путіна звільнити американця Стівена Габбарда, якого у Росії засудили та ув’язнили за нібито участь у війні на боці України.

74-річний Стівен Габбард – шкільний вчитель на пенсії зі штату Мічиган, який у 2014 році оселився в Ізюмі на Харківщині, де проживав разом з українкою. Літнього американця затримали російські загарбники навесні 2022 року, під час окупації Ізюму, перевезли його до себе, де швидко засудили та ув’язнили.

Схожі теми
Війна в УкраїніВоєнні злочини РосіїТрибунал для Путіна і РосіїПереговори США та РосіїСШАРосіяконгрес СШАСтів ВіткоффСтів ВіткоффВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел